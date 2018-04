Martin a Zelenay neuspeli vo štvorhre proti Bosne a Hercegovine v Davisovom pohári

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Domáci tenisti Andrej Martin a Igor Zelenay prehrali presne za hodinu 2:6, 4:6 s Mirzom Bašičom a Tomislavom Brkičom vo štvorhre na úvod záverečného druhého dňa programu bratislavského stretnutia Slovensko - Bosna a Hercegovina v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 reprezentačných družstiev mužov.

Náročný úvod

Hneď v otváracom geme prišiel o podanie Zelenay, v tretej hre inkasoval brejk aj Martin a Bosniaci im nedali šancu čo i len zredukovať manko. Prvý set Slovákom vôbec nevyšiel. V druhej časti Bašič a Brkič zabrali na príjme v piatom geme proti Zelenayovi, druhý menovaný Bosniak to zavŕšil skvostným returnom pod nohy.

Slováci si však následne v pravý čas utvorili svoje prvé dva brejkbaly a Zelenay smečom obral Bašiča o servis - 3:3. Práve Zelenay však dvoma neistými zákrokmi Martina klesol na 15:40 v deviatom geme. Slováci sa vyškriabali na zhodu a odolali aj tretej hrozbe, ale nie štvrtej, ku ktorej viedol Brkičov bekhend zozadu na čiaru.



Práve tento hráč vzápätí bol nekompromisný bekhendovým volejom z tlaku, ktorý vyvstal z kvalitného Bašičovho returnu. Samotný Bašič potom na podaní bol suverénny. Pri skóre 40:0 pokazil prvý mečbal dvojchybou, pri druhom Brkič zvládol "nabité" sklepnutie pomedzi protivníkov.

Súperi boli na koni

"Súperi nás set a pol nepustili do brejkovej šance, nedostali sme sa do rytmu, oni boli na koni. Ku koncu sme si síce rebrejkom utvorili určitú nádej, ale ja som potom porobil chyby na voleji, škoda toho... Bosniaci už v Davis Cupe zdolali kvalitných súperov, vôbec nič sme nepodcenili. Protivníci však dnes až príliš kvalitne servovali a to rozhodlo. Jednoducho boli lepší," uznal Martin v rozhovore pre RTVS.

"Súperi naozaj strašne dobre podávali, my sme sa ťažko dostávali do returnov. Pri mojom servise sme sa dosť často ocitali pod tlakom. Škoda toho prvého gemu: ak by sme ho predsa len získali, možno by nás to nakoplo, takto sme sa okamžite ocitli dolu. Navyše, oni potom brejkli aj Andreja a už sa to s nami viezlo. Bosniaci vlani zdolali Poliakov Kubota a Matkowského. Vedeli sme teda, že majú svoje kvality. Dnes boli jasne lepšou dvojicou a zvíťazili zaslúžene," skonštatoval Zelenay.

Po piatkových dvojhrách na antuke pod zatiahnutou strechou NTC platilo skóre 1:1, presadili sa singlové jednotky oboch tímov. Najprv hosťujúci Damir Džumhur zdolal Norberta Gombosa 6:4, 6:1 a potom si hostiteľ Martin Kližan poradil s Bašičom 7:6 (5), 6:1.

Víťaz si zahrá v play-off o svetovú skupinu 2019

V sobotu sa okrem debla uskutočnia aj zostávajúce dva single Kližan - Džumhur a Gombos - Bašič. Kapitáni Dominik Hrbatý a hrajúci šéf realizačného štábu Brkič však majú nárok na zmeny. V kádri SR je okrem spomenutých štyroch hráčov aj Jozef Kovalík, v nominácii balkánskej krajiny Nerman Fatič.

Právo na piateho člena zostavy je novinkou v rámci experimentu zavedeného Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) rovnako ako skrátenie na dva dni z troch a redukcia na dva získané sety namiesto troch. Opatrenia sa však netýkajú svetovej skupiny.

Víťaz stretnutia Slovensko - Bosna a Hercegovina bude 14. - 16. septembra hrať v play-off o svetovú skupinu 2019, zdolaný nastúpi 14. - 15. septembra alebo 19. - 20. októbra/26. - 27. októbra v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v tejto skupine regionálnej zóny. Vzhľadom na absenciu vzájomnej minulosti s Bosnou a Hercegovinou v septembri určil hostiteľa dodatočný žreb a ten prial tímu SR. Ak Slovensko neuspeje, na jeseň bude hrať proti niekomu z dvojice Bielorusko (doma), Rusko (vonku).

Finalista ročníka 2005 Slovensko má za sebou tri obraty z manka 1:2, na štvrtý čaká od septembra 2004. Vtedy si to v play-off o svetovú skupinu práve v Bratislave odnieslo Nemecko, postarali sa o to Hrbatý a Karol Kučera. Predtým SR preklopila z 1:2 na 3:2 v roku 1998 v Argentíne a v sezóne 2003 v Luxembursku.

Stav stretnutia rozhodujúceho 2. kola play-off I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 tenisových reprezentačných družstiev mužov: SLOVENSKO - BOSNA A HERCEGOVINA 1:2 po sobotňajšej štvorhre (6. - 7. apríla, Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou v Aegon aréne NTC) Sobota (štvorhra): Andrej Martin, Igor Zelenay - Mirza Bašič, Tomislav Brkič 2:6, 4:6 za 60 minút (27, 33) Piatok - dvojhry: Norbert Gombos - Damir Džumhur 4:6, 1:6 za 69 minút (36, 33) Martin Kližan - Mirza Bašič 7:6 (5), 6:1 za 82 minút (53, 29) Zostávajúci program: Sobota - dvojhry: Martin Kližan - Damir Džumhur Norbert Gombos - Mirza Bašič

