Marian Kotleba uznal výsledky volieb, z neúspechu viní mediálnu kampaň

BANSKÁ BYSTRICA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Marian Kotleba, neúspešný kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na nedeľnej tlačovej besede v sídle ĽSNS v Banskej Bystrici poďakoval voličom s tým, že "tých hlasov nebolo až tak málo, ako sa na prvý pohľad zdá". Zhodnotil priebeh kampane hlavne v Banskobystrickom kraji.

"Boj bol naozaj nerovný a neférový. A hoci médiá a mnohí kandidáti mali plné ústa a reči o demokracii a slobodnej súťaži, tak vidíme, že nakoniec to bolo štýlom takmer všetci proti jednému," konštatoval Kotleba. Podľa neho v relatívnych číslach zisk oproti minuloročným parlamentným voľbám strojnásobili.

V ostatných krajoch nebola situácia taká vyhranená, ale "mediálna kampaň, ktorá sa sústredila na BBSK, na moju osobu a na značku našej strany, poznačila výsledky našich kandidátov aj v ostatných siedmych samosprávnych krajoch," uviedol a dodal, že ľudia tak rozhodli a „my výsledky volieb akceptujeme".

S hrdosťou odovzdáva kraj novému vedeniu

"Po štyroch rokoch na čele BBSK dnes môžem s hrdosťou odovzdávať tento kraj novému vedeniu," povedal a doplnil, že ho odovzdáva s dlhom voči bankám zníženým na 32 miliónov eur a s nezaplatenými záväzkami vo výške nula eur.





"Mám absolútne čisté svedomie a som z výsledkami nášho kraja spokojný. To, že ľudia vo voľbách dali prednosť mediálnej kampani a sľubom pred jasnými výsledkami, tak to je vec, ktorú nekomentujem, ktorú musíme všetci prijať a tak to aj prijímame," dodal Kotleba. Výsledky volieb pre ĽSNS budú v strane analyzovať a "je to podnet na sebareflexiu," doplnil na záver.

Po voľbách je už len osamoteným poslancom

Kotleba vyhral voľby na predsedu BBSK v novembri 2013 a stal sa županom, za ktorého pôsobenia kraj klesol v transparentnosti a vznikli mnohé kauzy od stratenej možnosti čerpania eurofondov až po problémy kultúrnych inštitúcií a sociálnych zariadení.

Po týchto voľbách sa stal už len osamoteným poslancom za svoju stranu ĽSNS v 49-člennom zastupiteľstve BBSK. Post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja získal v sobotných voľbách 4. novembra nezávislý kandidát Ján Lunter, ktorého podporovalo široké spektrum strán a vzdali sa v jeho prospech niekoľkí kandidáti.





