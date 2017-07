Marian Kotleba čelí obvineniu pre šeky za 1488 eur, hrozia mu až tri roky väzenia

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR a predseda Banskobystrického kraja Marian Kotleba sa podľa policajného vyšetroveteľa dopustil trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd. Ako v piatok informoval portál pluska.sk, za tento trestný čin mu hrozí šesť mesiacov až tri roky väzenia.





Kotleba odovzdával v marci tohto roku sociálne slabším rodinám šek v hodnote 1 488 eur. Podľa polície Kotleba tak zneužil charitu a prezentoval sympatie k hnutiu, ktoré v minulosti hlásalo rasovú, etnickú, národnostnú a náboženskú nenávisť, informuje portál.





Pluska.sk ďalej uvádza, že číslo 1 488 je extrémistickým symbolom. „Dve osmičky znamenajú ôsme písmeno v abecede dvakrát po sebe. Ide o písmeno H, teda o pozdrav nacistov Heil Hitler.

Číslo 14 je štrnásť slov amerického neonacistického teroristu Davida Lanea, odsúdeného na doživotie: We must secure the existence of our people and a future for white children - Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti, informuje portál s tým, že táto veta sa stala heslom a bojovým pokrikom hnutia White power, ktoré hlása nadradenosť bielej rasy. Marian Kotleba je tretím poslancom ĽS-NS obvineným z trestného činu extrémizmu," dodáva portál





