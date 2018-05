Marián Hossa sa už na ľad nevráti, nútene ukončil kariéru a sťahuje sa na Slovensko

TRENČÍN 19. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marián Hossa sa už do súťažného kolotoča nevráti. Tridsaťdeväťročný krídelník vynechal pre zdravotné problémy celú sezónu 2017/2018 a hoci má stále zmluvu s Chicagom Blackhawks v NHL, nútene ukončil kariéru.

"Hokej už hrať nebudem. Mám s Chicagom platný kontrakt na ďalšie tri roky, ale zdravie mám len jedno a to mi návrat neumožňuje. Uvidíme, ako to v klube vymyslia. Možno môj kontrakt niekde vymenia do iného klubu alebo ostanem na listine zranených hráčov. To teraz neviem povedať," prezradil rodák zo Starej Ľubovne pre .

"Vedenie NHL ma pred začiatkom sezóny poslalo na kliniku v Minneapolise za špecialistom, ktorý potvrdil, že je vylúčené, aby som hral ďalej pri užívaní týchto liekov. Zdravie mám len jedno a nechcem sa vrátiť do takéto stavu, v akom som bol v posledných sezónach," dodal.

Trikrát vyhral Stanleyho pohár

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára už dal do predaja svoju rezidenciu v Chicagu a aj s rodinou sa vrátil do vlasti. "Dcérka ide ďalší školský rok do školy, tak sme museli spraviť rozhodnutie. Budeme žiť na Slovensku," povedal Hossa pre .



Niekdajší útočník Detroitu, Pittsburghu, Atlanty či Ottawy nevylúčil možnosť, že v budúcnosti bude znovu pracovať pre Chicago, v drese ktorého odohral osem sezón. "To môžem až po vypršaní kontraktu. Už som sa aj bavil so šéfom klubu, takže je to reálne, že po troch rokoch budem pracovať v organizácii Chicaga," uviedol pre Nový Čas účastník štyroch ZOH.

Začínal v Dukle Trenčín

Marián Hossa začal vstúpil do profesionálneho hokeja v Dukle Trenčín, hneď v prvej seniorskej sezóne získal majstrovský titul a zamieril do zámoria, do NHL ho v prvom kole draftovala Ottawa.

V premiérovom ročníku pôsobil najmä na farme, no na 7 zápasov nakukol aj do profiligy, v ďalšej sezóne sa už v elitnej súťaži etabloval naplno. V drese Senators pôsobil do roku 2004, následne ho vymenili do Atlanty, kde bol ďalšie tri sezóny.

V závere ročníka 207/2008 zamieril do Pittsburghu a cez Detroit sa dostal do Chicaga, s ktorým neskôr trikrát získal Stanleyho pohár. V NHL odohral dovedna 1514 stretnutí so ziskom 1283 bodov za 577 gólov a 706 asistencií. Slovensko reprezentoval na ôsmich majstrovstvách sveta, štyroch ZOH.





