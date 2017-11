Marek Hrivík poprel rokovania so Slovanom, sústredí sa na dodržanie zmluvy s Calgary

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejový útočník Marek Hrivík poprel medializované informácie, podľa ktorých mal byť blízko k dohode so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava.

"Belasí" sa o rodáka z Čadce zaujímali už počas leta, Hrivík sa však rozhodol ďalej skúšať šťastie v zámorí a podpísal kontrakt na jeden rok s Calgary Flames.





"Neviem o tom, že by môj agent momentálne komunikoval so Slovanom. Mám platnú zmluvu s Calgary a sústredím sa, aby som ju naplnil," uviedol pre denník Šport 26-ročný útočník, ktorý s prvým tímom "plameňov" absolvoval tréningový kemp. V závere prípravného obdobia utrpel otras mozgu a keď sa zo zranenia zotavil, putoval na farmu. V nižšej AHL odohral za Stockton Heat v tejto sezóne dosiaľ deväť zápasov so ziskom deviatich bodov (3+6).

Hrivík pôsobí v Severnej Amerike už od roku 2009, v profilige odohral 20 zápasov a získal 3 body, v AHL nazbieral 351 štartov v ktorých zaznamenal 195 bodov (72+123). Slovensko reprezentoval na seniorských majstrovstvách sveta v roku 2014 v bieloruskom Minsku.

