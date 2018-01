Marek Hrivík nepresvedčil trénera Calgary, po tohtosezónnom debute v NHL sa vracia na farmu

CALGARY 15. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík po tohtosezónnom debute v NHL vo farbách tímu Calgary Flames putuje späť do farmárskej AHL.

Dvadsaťšesťročného Hrivíka vedenie "plameňov" poslalo späť do Stocktonu Heat. Rodák z Čadce začal ročník 2017/2018 v prvom tíme Calgary, ale v prípravnom zápase utrpel zranenie hlavy a po zotavení ho Flames poslali do AHL, kde doteraz odohral 28 zápasov so ziskom 29 bodov (10+19).





Marek Hrivík doteraz odohral v NHL 21 duelov so ziskom troch asistencií. Slovensko reprezentoval na MS 2014 v bieloruskom Minsku, dvakrát štartoval na juniorskom a dvakrát na dorasteneckom svetovom šampionáte. V AHL nazbieral v 346 zápasoch 197 bodov za 71 presných zásahov a 126 gólových prihrávok. Do kanadského tímu prišiel v lete po ukončení spolupráce s New Yorkom Rangers, s Calgary uzavrel dvojcestný kontrakt na jeden rok.

