Marek Hrivík je v Calgary Flames na odpis, z waiver listiny si ho môže vybrať iný klub NHL

CALGARY 13. októbra (WebNovin.sk) - Hokejový klub z NHL Calgary Flames umiestnil slovenského útočníka Mareka Hrivíka na waiver listinu.

Dvadsaťšesťročný rodák z Čadce sa už naplno zotavil zo zranenia hlavy, ktoré mu v prípravnom dueli spôsobil Jacob Trouba z Winnipegu, Flames však pre neho nemajú miesto na súpiske. Ak si Hrivíka do 24 hodín nevyberie žiadny iný tím, presunie sa na farmu "plameňov", do tímu Stockton Heat, ktorý pôsobí v American Hockey League (AHL).





Marek Hrivík odohral v NHL 20 duelov so ziskom troch asistencií. Slovensko reprezentoval na MS 2014 v bieloruskom Minsku, dvakrát štartoval na juniorskom a dvakrát na dorasteneckom svetovom šampionáte. V AHL nazbieral v 318 zápasoch 168 bodov za 61 presných zásahov a 107 gólových prihrávok. Do kanadského tímu prišiel v lete po ukončení spolupráce s New Yorkom Rangers, s Calgary uzavrel dvojcestný kontrakt na jeden rok.

Informáciu priniesol Renaud Lavoie z TVA Sports na svojom twitterovom účte.

