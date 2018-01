Marcel Hirscher v Adelbodene zopakoval double, Žampa nepostúpil do druhého kola

ADELBODEN 7. januára (WebNoviny.sk) - Rakúšan Marcel Hirscher sa stal víťazom nedeľňajšieho slalomu vo švajčiarskom Adelbodene v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2017/2018. Suverénny líder a zároveň šesťnásobný víťaz Svetového pohára Hirscher si už z prvého kola priniesol náskok 44 stotín a napokon mu aj šestnásta najlepšia druhá jazda stačila na víťazstvo. Druhý skončil s odstupom 13 stotín sekundy ďalší Rakúšan Michael Matt a tretí bol s mankom 16 stotín Nór Henrik Kristoffersen.

Fenomenálny Hirscher na technicky náročnej trati Chuenisbaergli v Adelbodene zopakoval víťazný double z roku 2012, vtedy tam tiež v rámci jedného víkendu triumfoval v slalome aj obrovskom slalome. Úradujúci majster sveta v slalome aj obrovskom slalome si zároveň pripísal 52. triumf v pretekoch SP v kariére, siedmy v tejto sezóne a 24. v najtočivejšej disciplíne.





Z dvojice slovenských bratov Žampovcov skúsenejší slalomár Adam Žampa v 1. kole s číslom 42 predviedol bojovný výkon, ale v konečnom dôsledku obsadil prvú nepostupovú 31. priečku s odstupom 4,05 s na Hirschera, ale len 7 stotín na posledného "kvalifikanta" Kórejčana Junga. Mladší Andreas Žampa figuroval v štartovnej listine, ale napokon do pretekov nezasiahol. "Škoda troch-štyroch chýb v hornej časti, ale mal som veľmi dobrú strednú pasáž a výbornú spodnú. A tých sedem stotiniek, o ktoré som nepostúpil do druhého kola? Mrzí to, ale aj tak som podal maximum, čo sa dalo s číslom 42. V mojej jazde bolo kopec pozitív a vzhľadom na podmienky to bolo, myslím si, v pohode," uviedol Adam Žampa v reakcii po svojom výkone v nahrávke manažéra Ľuboša Schwarzbachera.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Adelboden (Švaj.)



Slalom mužov (1. + 2. kolo): 1. Marcel Hirscher 1:50,94 min, 2. Michael Matt (obaja Rak.) +0,13 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,16, 4. André Myhrer (Švéd.) +0,78, 5. Alexis Pinturault (Fr.) +0,83, 6. Stefano Gross (Tal.) +1,43.,…31. Adam Žampa +4,05,…Andreas Žampa (obaja SR) – neštartoval.



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 19 z 37 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 874 bodov, 2. Henrik Kristoffersen 720, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 547, 4. Kjetil Jansrud 480, 5. Aksel Lund Svindal (Nór.) 454, 6. André Myhrer (Švéd.) 325, … 107. Andreas Žampa 13,…114. Adam Žampa (SR) 10.



Poradie v hodnotení slalomu (po 6 z 12 slalomov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 454 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 355, 3. Michael Matt (Rak.) 308, 4. André Myhrer (Švéd.) 263, 5. Luca Aerni (Švaj.) 229, 6. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) 205, … 40. Adam Žampa (SR) 10

