Manželka ministra Druckera skončí s podnikaním, dôvodom nie sú vykonštruované obvinenia Matoviča

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády SR uviedol, že sa so svojou manželkou dohodol na ukončení jej podnikateľských aktivít.

Drucker chce mať dostatok pokoja

Podľa Druckera nie sú dôvodom vykonštruované obvinenia opozičného poslanca a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča, ale Druckerova verejná funkcia, ktorú chce vykonávať s pokojom a bez tendenčných obvinení.



"Nie je to pre to, že by pán Matovič hovoril niečo závažné alebo pravdivé. Ide o to, že pokiaľ chcem vykonávať verejnú funkciu bolo by vhodné, aby som mal dostatok pokoja. Preto sme sa dohodli s manželkou, že ukončí svoje podnikateľské aktivity, hoci aj mne je bližšie podnikateľské prostredie ako verejné funkcie," uviedol Drucker.

Kúpa pozemkov v Trnavskom kraji

Ako ďalej povedal minister vnútra, vyjadrenia Matoviča už nechce viac komentovať. Stále je presvedčený o tom, že nebol v konflikte záujmov v prípade kúpy pozemkov v Trnavskom kraji.

"Už som všetko vysvetľoval viackrát a moje argumenty stále platia. Pozemky sa kúpili s cieľom dlhodobej investície, čo je podľa mňa úplne v poriadku. K pánovi Matovičovi nebudem rozprávať už nič, pretože jeho obvinenia sa nezakladajú na vecnej argumentácii, ale na senzáciách s jediným zámerom, diskreditovať jeho politických oponentov," doplnil Drucker.

Minister odpovedal aj na otázky o príjmoch manželkinej spoločnosti za takzvané poradenské služby. Tvrdí, že k tejto aktivite musia existovať potrebné dokumenty.

"Samozrejme, že musí byť všetko dostatočne podložené aj v účtovníctve, aj v predmete dodaných služieb či faktúrach. Ak sa pýtate, že vo firme bol vedený iba jeden zamestnanec a ako sa mu to podarilo, odpoveď je jednoduchá, existujú subdodávateľské a partnerské firmy, cez ktoré sa dajú jednotlivé úkony zaplatiť," doplnil Drucker.





