Manželia, ktorí boli spolu 75 rokov, zomreli päť hodín po sebe

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) - Manželia, ktorí v auguste oslávili 75. výročie svadby, zomreli niekoľko hodín po sebe. Deväťdesiatštyriročnú Jean Spear hospitalizovali minulý týždeň v utorok v ottawskej Queensway Carleton Hospital pre zápal pľúc.





Jej 95-ročný manžel George sa dostal do rovnakej nemocnice v stredu po tom, ako upadol do hlbokého spánku. Personál plánoval premiestniť vojnového veterána na podlažie, kde bola jeho manželka, no tá v noci v spánku zomrela. Jej muž skonal približne o päť hodín neskôr.

Dvojica sa stretla v roku 1941 na tancovačke v blízkosti Londýna, kam Speara vyslali ako vojaka počas druhej svetovej vojny. Svadba sa konala 22. augusta 1942 v nevestinom domovskom meste Kingston upon Thames. Manželia po sebe zanechali dve deti.

Jean Spear založila v Kanade prvý klub pre takzvané vojnové nevesty. Za pomoc týmto ženám jej britská kráľovná Alžbeta II. v roku 2006 udelila titul Member of the Order of the British Empire. Manželia sa tiež v roku 2011 stretli s vojvodom a vojvodkyňou z Cambridgea.

