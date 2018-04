ManUtd doma nečakane prehral, Newcastle s Dúbravkom v bráne otočil zápas s Arsenalom

LONDÝN 15. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Newcastlu United v bránke so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom zdolali londýnsky Arsenal 2:1 v nedeľňajšom zápase 34. kola Premier League.



Arsenal viedol od 14. min po góle Alexandra Lacazetta, no ešte do prestávky vyrovnal Ayoze Pérez a víťazný gól strelil v 68. min Matt Ritchie. Newcastle zvíťazil v štvrtom zápase po sebe. Arsenal prehral v piatom stretnutí vonku v rade, na 6. mieste má iba dvojbodový náskok pred Burnley a hrozí mu, že si nezaistí ani priamu miestenku do Európskej ligy.



Manchester City získal svoj šiesty titul v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Rozhodlo o tom stretnutie nedeľňajšieho 34. kola, v ktorom druhý tím tabuľky Manchester United nečakane podľahol poslednému West Bromwichu Albion 0:1. Jediný gól stretnutia strelil v 73. min Angličan Jay Rodriguez.

Citizens majú na čele tabuľky nedostihnuteľný šestnásťbodový náskok. Španielsky kormidelník Pep Guardiolu získal už svoj siedmy majstrovský titul vo funkcii trénera. Z celkového víťazstva sa teší v tretej krajine, dosiaľ uspel v každej, v ktorej ako kouč pôsobil. Predtým triumfoval trikrát na lavičke FC Barcelona i Bayernu Mníchov.

Premier League - 34. kolo výsledky nedeľňajších zápasov Newcastle - Arsenal FC 2:1 (1:1) Góly: 29. A. Perez, 68. Ritchie - 14. Lacazette Martin Dúbravka (Newcastle) odchytal celý duel Manchester United - West Bromwich 0:1 (0:0) Gól: 73. Jay Rodriguez Tabuľka Premier League 1. Manchester City 33 28 3 2 93:25 87 - istý šampión 2. Manchester United 33 22 5 6 63:26 71 3. Liverpool 34 20 10 4 78:35 70 4. Tottenham 33 20 7 6 65:30 67 5. Chelsea 33 18 6 9 57:33 60 6. Arsenal 33 16 6 11 62:45 54 7. Burnley 33 14 10 9 33:29 52 8. Leicester 33 11 10 12 49:47 43 9. Everton 34 11 9 14 39:54 42 10. Newcastle 33 11 8 14 35:42 41 11. Bournemouth 34 9 11 14 41:56 38 12. Watford 34 10 7 17 42:60 37 13. Brighton 33 8 11 14 31:46 35 14. Huddersfield 33 9 8 17 27:54 35 15. West Ham 32 8 10 14 40:58 34 16. Crystal Palace 34 8 10 16 36:54 34 17. Swansea 33 8 9 16 27:46 33 18. Southampton 33 5 13 15 33:53 28 19. Stoke City 33 6 9 18 30:63 27 20. West Bromwich 34 4 12 18 27:52 24

