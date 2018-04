ManCity môže získať titul v Premier League, Keown dáva Mourinhovi rady na výhru

MANCHESTER 6. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti anglického klubu Manchester City môžu už túto sobotu oslavovať zisk majstrovského titulu v tamojšej najvyššej súťaži Premier League 2017/2018. "Citizens" ukoristia piatu ligovú trofej v klubovej histórii, ak zvíťazia v mestskom derby nad Manchestrom United.

V prípade naplnenia tohto scenára budú mať zverenci trénera Pepa Guardiolu šesť kôl pred koncom nepreklenuteľný 19-bodový náskok pred momentálne druhými "červenými diablami".



Mužstvo z Etihad Stadium sa tesne pred možno rozhodujúcou bitkou ligového ročníka ocitlo v nezávideniahodnej pozícii. V stredu v Lige majstrov prehralo úvodný štvrťfinálový duel v Liverpoole vysoko 0:3, pričom odveta v Manchestri sa hrá už najbližší utorok.

Na Britských ostrovoch sa tak začali ozývať "kuvičie hlasy", že Manchester City "vypustí" víkendový ligový duel, aby sa lepšie pripravil na následnú konfrontáciu v európskom pohári číslo jeden.

Kompany vyzval fanúšikov o podporu

Kapitán ManCity Vincent Kompany však pred sobotňajším duelom poprosil fanúšikov, aby tímu pomohli definitívne spečatiť prvenstvo v anglickej ligovej súťaži.

"Premier League je pre nás momentálne priorita. Nie je to tak, že keď vyhráme ligu, pôjdeme na dovolenku. Naša situácia je úplne odlišná. Akokoľvek to už v sobotu dopadne, k zápasu pristúpime s plnou vážnosťou. Až potom sa vrátime k nedokončenej práci, ktorú máme v LM. Treba si však uvedomiť, že v LM máme jedinú šancu na reparát, no v Premier League ešte bude príležitostí dosť," vyhlásil Kompany pre Manchester Evening News.



História manchesterského derby siaha ešte do 19. storočia. Tímy sa prvýkrát súťažne stretli ešte 12. novembra 1881. Z víťazstva 3:0 sa tešil Manchester United, vtedy ešte pod značkou Newton Heath. Kluby so súčasnými názvami City a United sa doteraz stretli 175-krát. "Red Devils" vedú v počte výhier 72:51.

Mourinho by mal použiť Lingarda

Niekdajší anglický reprezentant Martin Keown sa domnieva, že United môžu prekaziť úhlavnému rivalovi predčasné majstrovské oslavy. Podľa dlhoročného stopéra Arsenalu Londýn (1984-1986 a 1993-2004, pozn.) však musí kormidelník hostí José Mourinho zaradiť do základnej zostavy krídelníka Jesseho Lingarda.

"United musia získať prevahu v strede poľa. Základ hry Manchestru City je v záložnej formácii, kde sú Ilkay Gündogan a Fernandinho. Z Mourinhovho mužstva musí sršať energia. Potrebuje niekoho, kto by napádal a zvádzal súboje so stredopoliarmi ManCity. Spomeňte si, ako skvele to v stredu robil liverpoolský Roberto Firmino. Preto musí hrať Jesse Lingard, ak chcú United uspieť. Prinesie do hry energiu a entuziazmus," vyhlásil pre Daily Mail 51-ročný rodák z Oxfordu.



V prvom tohtosezónnom vzájomnom meraní síl na Old Traffode zvíťazili "Citizens" 2:1. Spomenutý Lingard je presvedčený, že nadišiel čas na revanš. "Už sme u tohto súpera odohrali viacero dobrých zápasov, takže nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli zopakovať znova. Musíme ukázať správny prístup, byť maximálne sústredení a získať tri body," skonštatoval 25-ročný anglický reprezentant.

