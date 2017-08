Manchester United rokuje o možnom návrate Ibrahimoviča do klubu

MANCHESTER 11.augusta (WebNoviny.sk) - Futbalový Manchester United rokuje so Zlatanom Ibrahimovičom o návrate útočníka do klubu. Ibrahimovič (35) zaznamenal v prvej sezóne na Old Trafford 28 gólov, predtým, ako utrpel zranenie kolena v apríli.

Švédskemu útočníkovi vypršal jednoročný kontrakt, ale zotavuje sa a jeho návrat sa očakáva v decembri. "Je zranený. Potrebuje čas, aby sa zotavil," povedal v piatok tréner United Jose Mourinho.

"Nie je pripravený hrať zajtra. Nie je to niečo, z čoho by sme boli zúfalí. Myslím si, že jasne ukázal, že čo dosiahol minulú sezónu, mu nestačilo. Myslí si, že môže urobiť viac. Chce stále hrať futbal na najvyššej úrovni. Prebiehajú rozhovory a diskutujeme o tom, aby u nás zostal na druhú polovicu sezóny," dodal tréner víťaza Európskej ligy.





