Manchester United porazil v šlágri FC Liverpool, hrdinom duelu dvojgólový Marcus Rashford

MANCHESTER 10. marca (WebNoviny.sk) - V sobotňajšom otváracom zápase 30. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže, ktorý bol zároveň víkendovým šlágrom Premier League, si druhý tím tabuľky Manchester United poradil s tretím FC Liverpool 2:1 a vzdialil sa mu na päť bodov.

Hrdinom duelu Marcus Rashford

K víťazstvu mu stačilo dvakrát trafiť medzi tri žrde počas 90 minút. Hrdinom duelu sa stal dvojgólový útočník Manchestru United Marcus Rashford, ktorý si v drese „červených diablov“ zahral v základnej zostave prvý raz od Vianoc.

"Celý čas sme mali zápas pod kontrolou. Aj pri štandardkách a nebezpečných situáciách, preto sme si, myslím, zaslúžili vyhrať. Hru môžete kontrolovať aj vtedy, keď nemáte loptu na kopačkách, a aj vtedy, keď ju máte sa môžete dostať do problémov. Ak si ľudia myslia, že sme si vyhrať nezaslúžili, nezaujíma ma to. Chlapci sú šťastní, aj ja som šťastný," komentoval tréner Manchestru United José Mourinho pri mikrofóne Sky Sports.



"Pred gólmi sme mali lepši brániť. Vždy môžete prehrať hlavičku alebo súboj s Lukakuom, ale vzadu vznikla diera a tú potrebujeme zaceliť. Dva góly sťažili našu situáciu, mali sme veľa dobrých momentov aj v prvom polčase, ktoré sme mohli lepšie zakončiť. V druhom polčase sme duel naháňali, ale proti tímu ako United je to skutočne ťažké. Zákrok Fellainiho na Maného bola čistá penalta, v takýchto situáciách potrebujete správne rozhodnutie. Všetko je o výsledku a my sme prehrali," zhodnotil stretnutie tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

Tesný súboj o druhú priečku

Domáci nastúpili bez Paula Pogbu, ktorý sa zranil v piatkovom tréningu. Prvé dve strely na bránu Liverpoolu (v ďalšom priebehu už hráči United medzi tri žrde netrafili) sa skončili gólom, pričom obe akcie sa na seba nápadne podobali a v oboch boli hlavnými postavami Romelu Lukaku a Marcus Rashford.

V 14. min výkop brankára Davida de Geu predĺžil hlavou Lukaku po vyhratom súboji s obrancom Dejanom Lovrenom, loptu si hlavou posunul Rashford, ktorý si po šprinte elegantne zasekol Trenta Alexandra-Arnolda a obstrelil brankára Lorisa Kariusa.



O desať minút taktiež vykopával De Gea, Lukaku bol znova úspešnejší v osobnom súboji s Lovrenom, tentoraz loptu prihral Juanovi Matovi a po jeho zblokovanom pokuse reagoval pohotovo Rashford – z prvej poslal loptu do siete.

"Vždy sú to s Liverpoolom veľké zápasy. Súboj o druhú priečku je tesný. Čo sa týka čakania na miesto v základnej zostave, je to o trpezlivosti, musíte však chytiť šancu za pačesy, keď príde," povedal Rashford pre Sky Sports. Tento kalendárny rok odohral v lige do soboty menej ako 100 minút. Dvadsaťročný útočník však stihol streliť v aktuálnej sezóne 12 gólov, z nich polovicu v lige.

Nešťastný center do vlastnej siete

Hoci v prvom polčase mali hostia vyššie percentuálne vyjadrenie držania lopty (64 percent, celkovo v zápase až 68), nebolo im to nič platné. Obrana Manchestru bola kompaktná a dôrazná, čo sa o liverpoolskej povedať nedá. Zverenci Jürgena Kloppa si v prvej časti hry vytvorili iba zopár pološancí. Naopak, osamotený Mata pred súperovou bránkou mohol „nožničkami“ zvýšiť v 38. min na 3:0, ale loptu netrafil ideálne.

Po zmene strán Liverpool poriadne pritlačil, mourinhovci si koledovali o gól, a ten prišiel v 66. minúte, keď center Sadia Maného nešťastne usmernil do vlastnej siete Eric Bailly. Skóre sa však už napriek aktivite hráčov Liverpoolu nezmenilo. Manchester United zdolal Liverpool v lige po 68. krát, FC so žiadnym súperom toľko zápasov neprehral.

United si upevnil druhé miesto v tabuľke, kloppovci môžu prísť o tretiu priečku - stalo by sa tak v prípade, ak by Tottenham Hotspur zvíťazil v nedeľu na pôde Bournemouth.

