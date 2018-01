Manchester City kúpil obrancu za rekordnú sumu, Laporte sa klubu upísal do roku 2023

MANCHESTER 30. januára (WebNoviny.sk) - Manchester City angažoval francúzskeho obrancu Aymerica Laporteho z Athletic Bilbao za 65 miliónov eur (57 miliónov libier), čo je rekordná prestupová suma v histórii tohto anglického futbalového klubu.

Dvadsaťtriročný Laporte, ktorý si obliekal dres francúzskej reprezentácie do 21 rokov, bol blízko k prestupu do City začiatkom leta 2016, keď sa tréner súčasného lídra Premier League Pep Guardiola stal koučom mužstva, ale pre nedostatočnú pripravenosť hráča sa upustilo od transferu. O 18 mesiacov neskôr už City definitívne siahlo po ľavonohom obrancovi. Laporte sa stal druhým najdrahším obrancom v histórii, prvenstvo patrí Virgilovi van Dijkovi, ktorý začiatkom januára prestúpil zo Southamptonu do FC Liverpool za 75 miliónov libier.

Spájali ho s Barcelonou

Laporte debutoval v drese Bilbaa v roku 2012 pod trénerom Marcelom Bielsom a čoskoro sa stal jedným z najperspektívnejších hráčov španielskej ligy. "Obyčajne som pokojný pri držaní lopty, čo pomáha začať rýchlejšie a plynulejšie útok zozadu. Takisto mám rád, dlhé lopty krížom cez ihrisko na zmenu pozície útoku, čo dáva ďalšiu alternatívu. Rozmanitosť je dôležitá," povedal Laporte v rozhovore pre magazín FourFourTwo.





Meno hráča sa predtým spájal aj s FC Barcelona. Futbalista podpísal s anglickým klubom zmluvu s platnosťou do roka 2023 a stal sa najdrahším hráčom City, keď prekonal prestupovú čiastku za Kevina de Bruyna z augusta 2015, ktorý stál 55 miliónov libier a prišiel z VfL Wolfburg.

Najdrahší obrancovia v Premier League

City má teraz štyroch najdrahších obrancov v Premier League - Laporteho, Johna Stonesa, Kyla Walkera a Benjamina Mendyho. "Všetko, čo viem je, že nikdy nezabudnem na miesto, kde som sa stal lepším hráčom i človekom. Preto to nie je zbohom, ale iba do skorého videnia. Moje srdce nechávam naveky Athleticu," nechal Laporte odkaz na instagrame pre fanúšikov tímu z Bilbaa.

"Som šťastný, že som tu. City je klub s veľkými ambíciami, jeden z najlepších tímov v Európe. Teším sa na prácu s Pepom Guardiolom a budem sa snažiť pomôcť dosiahnuť klubový úspech," povedal Laporte pre web svojho nového zamestnávateľa.

V lete 2016 investoval Manchester City do troch obrancov 120 miliónov libier - boli nimi Kyle Walker, Benjamin Mendy and Danilo. Pred nimi prišli defenzívni hráči Eliaquim Mangala za 42 miliónov, Nicolas Otamendi za 32 miliónov a John Stones stál 47,5 milióna.

