Manchester City je štyri výhry od titulu, na čele Premier League má 18-bodový náskok

MANCHESTER 5. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru City po nedeľňajšom domácom víťazstve 1:0 nad hráčmi londýnskeho FC Chelsea v šlágri 29. kola anglickej Premier League 2017/2018 sú štyri výhry od definitívy zisku majstrovského titulu.

Deväť kôl pred koncom má City na čele poradia 18-bodový náskok pred FC Liverpool, Manchester United ho prípadným pondelkovým víťazstvom na pôde Crystal Palace môže skresať na 16-bodový.

Guardiola s hráčmi nehovorí o rekordoch

"The Citizens" naposledy získali titul v ročníku 2013/2014, v aktuálnej sezóne pod vedením Pepa Guardiolu sú však absolútni suverénmi ligového pelotónu (bilancia 25-3-1, skóre 83:20).



Gólovým hrdinom nedeľňajšieho súboja proti FC Chelsea sa stal Bernardo Silva, ktorý 30 sekúnd po zmene strán poslal loptu do siete po centri Davida Silvu. Pre City to je tretia ligová výhra v sérii.

"Nehráme pre rekordy. Tie sú dôsledkom toho, čo robíte, no nie sú najdôležitejšou vecou. Najdôležitejšie je byť šampión," citoval Guardiolu web britskej BBC. "S hráčmi nikdy nehovorím o rekordoch. Nabudúce na ihrisku Stoke sa pokúsime hrať tak ako počas celej sezóny. Na konci sa uvidí," doplnil španielsky kormidelník.

Giroud odmieta krízu FC Chelsea

Londýnskym zverencom Antonia Conteho sa v ostatnom období v Premier League nedarí: z piatich duelov vybojovali iba tri body za domáce víťazstvo 3:0 nad tímom West Bromwichu Albion, štyrikrát odišli z ihriska zdolaní. "Nie som taký hlúpy, aby som s City hral otvorenú partiu a prehral 0:3 alebo 0:4," vyhlásil taliansky kouč.

"Ak si dobre spomínam, Arsenal nedávno hral proti nim dvakrát a trénera Wengera ste dosť skritizovali za to, že v priebehu 30 minút inkasovali trikrát," skonštatoval Conte, doplnil ho útočník Olivier Giroud: "Nejde o krízu. Hrali sme na pôde Manchestru United a Manchestru City. To nie sú nijaké jednoduché súboje. Samozrejme, neteší nás to. Stojíme však za trénerom a držíme spolu."

FC Chelsea prehral štyrikrát v sérii na ihriskách súperov v rámci všetkých súťaží po prvý raz od januára 2003, podotkol web BBC.

