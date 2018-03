Manažér reprezentácie Šatan uviedol mená hráčov, s ktorými na MS v hokeji nepočíta

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan chce poslať na svetový šampionát do Dánska najsilnejšie možné mužstvo, experimenty nepripúšťa.

"Do Dánska postavíme najsilnejší tím, aký budeme vedieť. Nehovorím, že sa v tíme neobjavia perspektívni mladíci, no miesto si budú musieť vybojovať výkonmi v príprave," povedal Šatan v rozhovore pre denník Šport.



Na margo Tomáša Záborského, ktorý nechce reprezentovať, sa vyjadril takto: "Dvere do reprezentácie má stále otvorené. Koncom minulého roka sme sa dohodli, že sa mu ozvem do konca sezóny, či má chuť prísť na majstrovstvá sveta."

Zároveň sa Šatan vyslovil, že nad menami Michal Sersen, Ivan Švarný či Martin Réway neuvažuje. Generálny manažér by na MS bol spokojný s postupom do štvrťfinále: "Je to náš základný cieľ."

