Máme super partiu a bojujeme jeden za druhého, hovorí majster sveta z Göteborgu Nagy

KODAŇ 12. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa v sobotu nezľakla favorizovaného výberu Švédska a na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku získala do tabuľky základnej A-skupiny ďalší bod po prehre 3:4 po predĺžení.

V úvode súboja síce mali "tri korunky" výraznú prevahu, no po prvej tretine viedli iba 2:1. Neskôr mali aj dvojgólový náskok, ten však Slováci dokázali zmazať presnými zásahmi Mareka Ďalogu a Ladislava Nagya. V predĺžení druhý bod pred obhajcov zlata vybojoval Mika Zibanejad.

"Myslím si, že to z našej strany nebol zlý zápas. Švédi mali častejšie puk na svojich hokejkách, veď takmer celý ich tím je z NHL. Mohli sa však točiť koľko chceli po rohoch, my sme si dobre pokrývali predbránkový priestor. Veľmi dobre zachytal Patrik Rybár. Myslím si, že všetci chlapci ´makali´. V poslednej tretine sme boli trochu lepší a mali aj šance rozhodnúť. Škoda toho záveru, ale nevadí," začal rozhovor pre slovenské médiá najstarší člen slovenského kádra, 38-ročný Ladislav Nagy.

Slováci rozhodili Švédov hrou do tela

Podľa rodáka z Košíc-Šace boli veľmi dôležité, že slovenský tím súpera "rozhodil" hrou do tela. "Švédi sú technickí hráči, majú radi puk a hrajú sa s ním. Nemajú radi, keď súper začne hrať ´do tela´, vtedy začnú byť nervózni a to je voda pre náš mlyn. Treba takto hrať stále," pokračoval.



Minimálne od vyrovnávajúceho gólu Ladislava Nagya v 47. min boli Slováci lepší ako ich súper a mali hneď niekoľko šancí na to, aby strelili štvrtý gól. "Verili sme si a v závere mali aj príležitosti. Švédov sme zatlačili a škoda, že pri mojej šanci mi puk trochu poskočil. Keby som to trafil do horného rohu, mohli sme zvíťaziť," myslí si Ladislav Nagy.

V závere stretnutia ho jeden zo Švédov fauloval, no arbitri nechali v hre pokračovať. "Asi nemali gule to odpískať. Takto to povedal Branko Radivojevič v extralige," poznamenal s úsmevom skúsený krídelník.

Osudná chyba v predĺžení

V predĺžení urobil slovenský tím osudnú chybu. Pri vylúčení Mareka Ďalogu sa im nepodarilo puk dostať z vlastného obranného pásma a súper to potrestal víťazným gólom. "Mali sme to odpáliť na druhú stranu, vtedy by Švédi museli odznova zakladať útok. No oni to otočili a z toho sme dostali gól," povedal Ladislav Nagy. Okrem toho, že strelil gól na 3:3, podieľal sa aj na presnom zásahu Mareka Ďalogu v druhej tretine.

"Videl som, že ideme do prečíslenia dvoch proti jednému, no ´Ďalo´ bol taký rýchly, že ma prekorčuľoval. Šiel som si to spracovať a uvažoval nad prihrávkou, no šiel sám na bránku, tak som mu to posunul. Našťastie, dal, spravil to pekne. To nás trochu nakoplo, veď sme potom aj vyrovnali," podotkol majster sveta z Göteborgu 2002.



Forma Ladislava Nagya na šampionátu viditeľne rastie s každým ďalším zápasom. "Je to lepšie ako pred pár dňami. Mohol som však dať aj viac gólov, šance na to boli. Je ale úplne jedno, kto ich dá. Najdôležitejšie je, aby mužstvo tvrdo makalo a darilo sa nám. Máme super partiu, bojujeme jeden za druhého," hovorí. Slováci majú pred sebou už len dve stretnutia v základnej A-skupine MS 2018, no šancami na postup do štvrťfinále sa nezaoberajú. "Máme pred sebou ešte dva zápasy a uvidíme, ako to dopadne," myslí si Nagy.

Lepšie súboje proti kvalitnejším tímom

Aj v sobotu v zápase proti Švédom sa potvrdilo, že slovenskému tímu sa viac darí v súbojoch proti kvalitnejším súperom. V prvej polovici aktuálneho týždňa sa totiž poriadne nadreli v dueloch s Rakúšanmi aj Francúzmi.

"Lepšie sa nám hrá proti Švédom či Rusom, vtedy nie sme favoriti. Každý sa vie na to pripraviť. Keď my máme niečo tvoriť, tak nám to nejde," zhodnotil Nagy.



Po sobotňajšom zápase proti Švédom čaká na Slovákov najbližšie ďalší náročný súper - Rusko. Duel je naplánovaný na pondelok 14. mája na 16.15 h. "Musíme hrať obetavo ako dnes. Všetci tvrdo pracovali, dobre sme bránili. Rusi tiež ľúbia puk a hrajú sa s ním. Musíme dobre brániť a blokovať strely, trochu ich znervózniť, aby im to nešlo," poznamenal Nagy na záver.

