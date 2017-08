Mak má so Solúnom našliapnuté do skupinovej fázy Európskej ligy, Škrtel bude doháňať manko

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) - V 22 štvrtkových odvetných zápasoch play-off Európskej ligy vo futbale sa rozhodne o účastníkoch skupinovej fázy tejto súťaže ročníka 2017/2018.

V hre budú aj tímy, ktorých dresy si obliekajú slovenskí futbalisti. PAOK Solún cestoval do Östersundu s dvojgólovým náskokom po domácej výhre 3:1. "Vo Švédsku to bude ťažký duel, navyše sa bude hrať na umelej tráve. My ho však chceme zvládnuť, naším cieľom je postup do skupinovej fázy Európskej ligy," povedal Róbert Mak na svojej webstránke pred odvetou.



V navlas rovnakej situácii je Viktoria Plzeň s uzdraveným Matúšom Kozáčikom, Patrikom Hrošovským a Marekom Bakošom (autor dvoch gólov v prvom zápase), ktorá doma zdolala cyperský AEK Larnaca (3:1). Fenerbahce s Martinom Škrtelom vie, že doma bude musieť streliť dva góly na zmazanie manka z prvého zápasu proti macedónskemu Vardaru Skopje (0:2). V komfortnejšej situácii je Tomáš Hubočan s Olympique Marseille po remíze 1:1 v prvom vystúpení na trávniku NK Domžale.

EURÓPSKA LIGA 2017/2018

AEK Larnaca (Cyp.) - Viktoria Plzeň (ČR) /18.00/, prvý zápas 1:3

Dynamo Kyjev (Ukr.) - Maritimo Funchal (Portug.) /18.45/, prvý zápas 0:0

FK Östersund (Švéd.) - PAOK Solún (Gréc.) /19.00/, prvý zápas 1:3

Šeriff Tiraspoľ (Mold.) - Legia Varšava (Poľ.) /19.00/, prvý zápas 1:1

Zenit Petrohrad (Rus.) - FC Utrecht (Belg.) /19.00/, prvý zápas 0:1

FC Oleksandrija (Ukr.) - BATE Borisov (Biel.) /19.00/, prvý zápas 1:1

Maccabi Tel Aviv (Izr.) - SC Rheindorf Altach (Rak.) /19.00/, prvý zápas 1:0 - hrá sa v Netanyi

Red Bull Salzburg (Rak.) - Viitorul Constanta (Rum.) /19.00/, prvý zápas 3:1

Suduva Marijampole (Lit.) - Ludogorec Razgrad (Bul.) /19.30/, prvý zápas 0:2

Fenerbahce Istanbul (Tur.) - Vardar Skopje (Maced.) /19.30/, prvý zápas 0:2

Videoton Székesfehérvár (Maď.) - Partizan Belehrad (Srb.) /20.00/, prvý zápas 0:0 - hrá sa vo Felcsúte

Skenderbeu Korce (Alb.) - Dinamo Záhreb (Chor.) /20.00/, prvý zápas 1:1

FC Midtjylland (Dán.) - Apollon Limassol (Cyp.) /20.00/, prvý zápas 2:3

AEK Atény (Gréc.) - Club Bruggy (Belg.) /20.00/, prvý zápas 0:0

Olympique Marseille (Fr.) - NK Domžale (Slovin.) /20.45/, prvý zápas 1:1

Rosenborg Trondheim (Nór.) - Ajax Amsterdam (Hol.) /20.45/, prvý zápas 1:0

Sporting Braga (Portug.) - FH Hafnarfjördur (Isl.) /20.45/, prvý zápas 2:1

Athletic Bilbao (Šp.) - Panathinaikos Atény (Gréc.) /20.45/, prvý zápas 3:2

FK Škendija Tetovo (Maced.) - AC Miláno /Tal.) /20.45/, prvý zápas 0:6 - hrá sa v Skopje

Hajduk Split (Chor.) - FC Everton (Angl.) /21.00/, prvý zápas 0:2

CZ Belehrad (Srb.) - FK Krasnodar (Rus.) /21.00/, prvý zápas 2:3

Austria Viedeň (Rak.) - NK Osijek (Chor.) /21.05/, prvý zápas 2:1 - hrá sa v St. Pöltene

