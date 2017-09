Majstri z Banskej Bystrice v repríze finále prehrali s Nitrou, nováčik dlho odolával Košiciam

BANSKÁ BYSTRICA 8. septembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice na vlastnom ľade prehrali s hráčmi Nitry 2:3 po predĺžení v úvodnom zápase slovenskej Tipsport ligy 2017/2018. Do vedenia sa dostali hostia, keď sa v polovici duelu presadil kanadský útočník Anthony Luciani.

Úradujúci majster vyrovnal v treťom dejstve zásluhou ďalšieho kanadského legionára Josha Brittaina. Domácim sa podarilo priebežne otočiť stav stretnutia 110 sekúnd pred sirénou - skóroval Branislav Kubka. "Barani" však vzápätí neustrážili Judda Blackwatera a ten poslal zápas do predĺženia. V ňom súboj finalistov ostatného ročníka TL rozhodol v prospech Nitry svojím druhým gólom Luciani. Ten sa stal hrdinom hostí, keď si okrem dvoch zásahov pripísal aj asistenciu.

Popradský obrat na ľade Žiliny

Poprad vstúpil víťazstvom do nového ročníka slovenskej hokejovej Tipsport ligy, keď v zápase 1. kola vonku zdolal Žilinu 2:1. Domáci otvorili skóre v úvode duelu zásluhou Michala Juraška.

"Kamzíci" sa však nevzdali a necelú minútu pred koncom stretnutia vyrovnal Michael Vandas. Hostia napokon dokonali obrat, keď po 58 sekundách predĺženia skóroval Samuel Mlynarovič.

Trenčín zdolal Liptovský Mikuláš

Hokejisti Dukly Trenčín začali novú sezónu víťazstvom. V súboji dvoch mužstiev, ktoré v predošlom ročníku hrali baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži, zdolali Liptovský Mikuláš 4:1.

Rozhodujúcou pasážou zápasu bol záver prvej tretiny, keď najprv hosťujúci Branislav Rapáč vyrovnal v 16. min na 1:1, no už o dve minúty sa vojaci dostali do dvojgólového trháku. V presilovke poslal v 17. min Trenčín do vedenia Peter Ölvecký a o minútu neskôr sa presadil aj Tibor Varga.

Nové Zámky vyškolili Zvolen

Hokejisti Nových Zámkov doma deklasovali hráčov Zvolena 5:1 v zápase úvodného kola. Skóre otvoril v úvode duelu Arturs Salija.

Na jeho zásah nadviazala v druhom dejstve trojica domácich hráčov - Róbert Lantoši, Jiří Cetkovský a Štěpán Novotný. V záverečnej časti zveľadil náskok Nových Zámkov Adam Zbořil, hostia napokon dosiahli aspoň čestný úspech vďaka Petrovi Hraškovi.

Nováčik odolával Košiciam dve tretiny

Nováčik HC 07 Detva prehral na ľade HC Košice v piatkovom stretnutí úvodného kola tesne 0:1. Jediný gól zápasu strelil v 53. min ľavý krídelník druhého útoku východniarov Tomáš Klíma. Historicky prvý zápas klubu spod Poľany v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži si prišlo do košickej Steel Arény pozrieť 4327 divákov.

TIPSPORT LIGA 2017/2018

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra 2:3 po predĺžení (0:0, 0:1, 2:1 – 0:1)

Góly: 53. Brittain, 59. Kubka (Lamper) – 38. Luciani (Šiška, Krištof), 59. Blackwater (Luciani), 62. Luciani (Blackwater)

Vyúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Müllner, Stano – Šefčík, Kollár, 2548 divákov



Zostavy:

Banská Bystrica: Lassila – Kubka, I. Ďatelinka, Sedlák, Dame-Malka, Gélinas, V. Mihálik, J. Brejčák – M. Lunter, Faille, Bartánus – Lamper, Bortňák, Belluš – Hohmann, Bubela, Brittain – Češík, Tamáši, Gabor – Róth

Nitra: Hartzell – Rais, Mezei, J. Kováčik, Pupák, M. Hruška, Ordzovenský, F. Kuzma, Korím – Paulovič, Krištof, Šiška – Luciani, Blackwater, T. Mikúš – H. Ručkay, Šille, Kutálek – Šumpf, Friedman, Rzavský



HC Košice – HC 07 Orin Detva 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)&

Gól: 53. Klíma

Vyúčení: 12:14, navyše: Bača 5+10+DKZ – Sládok 5+10+DKZ, Ščurko 10 min za nešp. správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Snášel, Orolín – Bogdáň, Jobbágy, 4327 divákov



Zostavy:

Košice: Lundström – Pulli, Čížek, M. Bača, Kessel, Dudáš, Šedivý, Koch, Matejka – Hovorka, L. Nagy, Kafka – Šoltés, Pacan, Klíma – M. Novotný, Suja, Hričina – Jenčík, Boltun, Bicek

Detva: A. Nagy – Gachulinec, M. Šimon, Fekiač, M. Macejko, Strukoff, Sládok, Fedosov, Huňady – Videlka, R. Gašpar, Ščurko – Milý, Matúš Chovan, Žilka – M. Surový, Murček, Halás – Ondris, Srnka, J. Petro



HC Nové Zámky – HKm Zvolen 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)&

Góly: 1. Salija, 22. Lantoši (Salija, Tibenský), 34. Cetkovský (Zbořil, Š. Novotný), 38. Š. Novotný (Salija), 46. Zbořil (Prapavessis, Cetkovský) – 56. Hraško (Ross, L. Jurík)

Vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše Martin Ďaloga (Zvolen) za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, J. Konc – Výleta, Orolin



Zostavy:

Nové Zámky: V. Kováč – Kovačevič, Plášil, Prapavessis, Salija, Martin Chovan, Deyl, Šimek – Schultz, R. Špirko, R. Varga – Zbořil, Š. Novotný, Cetkovský – Tibenský, Dubinin, Lantoši – B. Fábry, Surovka, Dubec – D. Rehák

Zvolen: Climie – Wharton, Hraško – Ross, Ťavoda, Ivan, Drgoň, M. Novák – Michal Chovan, Coffman, Obdržálek – Dziurzynski, Kytnár, Matis – Rajsov, L. Jurík, Asuchak – Martin Ďaloga, Síkela, Kelemen – T. Török



MsHK Doxxbet Žilina – HK Poprad 1:2 po predĺžení (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 3. Juraško (Klimenta) – 60. Vandas (Svitana, König), 61. Mlynarovič (Svitana)

Vyúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lauff, Lokšík – Krajčík, Junek



Zostavy:

Žilina: Tomek – Hatala, P. Mikuš, Juraško, Poulin, Harant, Roman, Váňa, Meliško – Pitt, Martindale, Handlovský – J. Jurík, Húževka, Švihálek – Stupka, Holovič, R. Konečný – Klimenta, Ondruš, Rogoň

Poprad: Corbeil – McDowell, Š. Fabian, D. Brejčák, König, Ježek, Zadražil, Ignatov, Dinda – Vandas, Heizer, R. Rapáč – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Matej Paločko, D. Bondra – Matúš Paločko, Lichanec, Bogoslovskij



HK Dukla Trenčín – MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)&

Góly: 13. Bezúch (Ölvecký, Radivojevič), 17. Ölvecký (T. Starosta, Michal Hlinka), 18. T. Varga (Pač, Michal Hlinka), 50. Michal Hlinka – 16. B. Rapáč (Suchý, Langhammer)

Vyúčení: 4:6 na 2 min, navyše Radivojevič (Trenčín) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia 0:0, rozhodovali: Jonák, Štefík – Kacej, Tvrdoň, 1965 divákov



Zostavy:

Trenčín: Valent – T. Starosta, Romančík, Frühauf, Cebák, Bohunický, Holenda, Pač, Švec – Radivojevič, Ölvecký, O. Mikula – Marcel Hossa, Michal Hlinka, T. Varga – Bezúch, Dlouhý, Gašparovič – Sojčík, Bulík, D. Hudec

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Tabaček, Pacalaj, Kurali, Suchý, Nádašdi, Mezovský, Devečka, M. Bača – M. Uram, M. Sukeľ, J. Sukeľ – Kriška, Paukovček, B. Rapáč – Števuliak, Langhammer, Piatka – A. Laco, Kapáč, Uhrík

TABUĽKA TIPSPORT LIGY



1. Nové Zámky 1 1 0 0 0 0 0 5:1 3

2. Trenčín 1 1 0 0 0 0 0 4:1 3

3. Košice 1 1 0 0 0 0 0 1:0 3

4. Nitra 1 0 1 0 0 0 0 3:2 2

5. Poprad 1 0 1 0 0 0 0 2:1 2

6. Banská Bystrica 1 0 0 0 1 0 0 2:3 1

7. Žilina 1 0 0 0 1 0 0 1:2 1

8. Detva 1 0 0 0 0 0 1 0:1 0

9. Liptovský Mikuláš 1 0 0 0 0 0 1 1:4 0

10. Zvolen 1 0 0 0 0 0 1 1:5 0

———————————————-

HK Orange 20 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0



Poznámka: počet zápasov, výhry – 3 body, výhry po predĺžení – 2 body, výhry po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.