Majstri z Banskej Bystrice sa pripojili k slovenskej hokejovej reprezentácii

NITRA 27. apríla (WebNoviny.sk) - K slovenskej hokejovej reprezentácii sa v piatok ráno pripojili už aj traja slovenskí šampióni z Banskej Bystrice - útočníci Pavol Skalický, Tomáš Hrnka a asistent trénera Vladimír Országh.

Hrnka si nedáva ciele do závere prípravy

Slováci v piatok odohrajú v Nitre prípravný duel proti Francúzom, odveta je na programe v sobotu v Piešťanoch.



“Titul sme oslávili, ale určite sme to nepreháňali. Ráno na tréningu som sa cítil úplne v pohode. Ciele do záveru prípravy si nedávam. Chcem naplno odohrať zápas, v ktorom nastúpim, a čo bude, to uvidíme. Dnes proti Francúzsku však ešte hrať nebudem,” povedal Tomáš Hrnka.

Podľa asistenta Országha v piatok sa na ľade nepredstavia ani Pavol Skalický, Marek Hovorka a Juraj Valach. “Po náročnej sezóne vládzem, takže som rád, že som v reprezentácii a verím, že spravíme nejaký dobrý výsledok. Chlapci doteraz v prípravných zápasoch podávali dobré výkony, ale najťažší súperi prídu až na svetovom šampionáte,” skonštatoval Országh.

V piatok bude chytať Čiliak, nastúpi aj Sekera

Tréner Craig Ramsay už bude mať k dispozícii skúseného beka Andreja Sekeru, v bránke nastúpi Marek Čiliak a kryť chrbát mu bude Denis Godla. Čiliak s útočníkom Marcelom Haščákom z Komety Brno budú mať voľno v sobotu, aby mohli s fanúšikmi absolvovať oslavy obhajoby majstrovského titulu.



Slováci v aprílovej príprave na MS odohrali už sedem duelov, po dvoch prehrách so Švédmi prišli po dve víťazstvá nad Nemcami, Lotyšmi a v stredu triumf nad výberom Kórejskej republiky. Súboje proti Francúzom budú pre slovenské družstvo generálkou na šampionát, ktorý sa začne v piatok 4. mája v Dánsku. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

