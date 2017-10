MAGNA upozorňuje na Svetový deň výživy. V Južnom Sudáne otvára tri nové nutričné centrá

Bratislava, 13.10.2017 ( WBN/PR ) – 8 400 balení terapeutickej stravy pre akútne podvyživené deti rozdajú každý mesiac zdravotníci slovenskej humanitárnej organizácie MAGNA v Južnom Sudáne, ktorý dlhodobo sužuje hladomor. V hlavnom meste Juba a v konfliktami zmietanej oblasti Jonglei pôsobí viac ako 80 zdravotníkov v dvanástich MAGNA nemocniciach. Tri nové nutričné centrá MAGNA práve otvára.



„OSN prepojila Svetový deň výživy, ktorý pripadá na 16. októbra, s výzvou Zero Hunger. Podľa tohoto záväzku by do roku 2030 nemalo žiadne dieťa na svete trpieť hladom ani podvýživou. Situácia v Južnom Sudáne však zostáva kritická. Šesť miliónov ľudí nemá prístup k potravinám, podvýživa sa týka viac ako milióna detí, ktoré nutne potrebujú humanitárnu pomoc. Ide o najnaliehavejší prípad potravinovej núdze, ktorú Južný Sudán zažil, a to tu pôsobíme už od roku 2011,“ sumarizuje súčasné podmienky v krajine zakladateľ humanitárnej organizácie MAGNA Martin Bandžák.



MAGNA v Južnom Sudáne posilnila svoje zdravotnícke tímy a aktuálne v oblasti Jonglei otvára 3 nutriční centra zamerané na liečbu detskej podvýživy. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým zameraná na liečbu ťažkých prípadov podvýživy, ktorá zahŕňa nemocničnú aj ambulantnú liečbu.



„Pracujeme v konfliktami zmietanom regióne Jonglei a v hlavnom meste Juba, kde pôsobíme v rámci tábora pre vnútorne vysídlené obyvateľstvo. Zdravotníci MAGNA v týchto oblastiach poskytujú prístup k zdravotnej starostlivosti pre 100 tisíc ľudí. Denne v rámci svojich aktivít identifikujú a sledujú prípady podvýživy a poskytujú následnú nutriční pomoc. Okrem toho očkujú deti proti ochoreniam s možnými smrteľnými následkami, ako sú osýpky a cholera, a okrem toho očkujú proti klasickým detským chorobám. Liečia tiež maláriu, zápal pľúc či silné hnačky, takže ochorenia, ktoré sú najmä pre deti nebezpečné,“ upozorňuje operačná riaditeľka MAGNA Denisa Augustínová a dodáva: „V krajine pretrvávajú nepokoje, ľudia utekajú zo svojich domovov. Sami sa pohybujeme v oblastiach, kde vedľa pomoci neustále sledujeme bezpečnostnú situáciu, aby sme ochránili životy našich zdravotníkov.“



Podvýživa sa diagnostikuje porovnaním štandardnej váhy a výšky alebo zmeraním obvodu paže dieťaťa tzv. MUAC pásikom. MAGNA pri pacientoch s vážnou akútnou podvýživou používa najefektívnejší spôsob liečby podvýživy – terapeutickú stravu pripravenú k okamžitej konzumácii (tzv. RUTF stravu). Terapeutické jedlo obsahuje všetky živiny, ktoré pacient potrebuje k nabratiu váhy a celkovej stabilizácii.



Liečba môže mať niekoľko fáz. Akútna podvýživa vyžaduje rýchlu lekársku pomoc a okamžitú hospitalizáciu. „Podvyživeným deťom podávame do žalúdka gastrickou sondou terapeutické mlieko. Po krátkom intervale prechádzame na mlieko energeticky a nutrične výdatnejšie. Tento postup pritom rešpektuje možné komplikácie spôsobené náhlym prísunom živín. Dávky sa postupne zvyšujú podľa hmotnosti dieťaťa, nakoniec môžeme pacienta prepustiť. Domov odchádzajú deti vybavené výživou RUTF a pokynmi k jej konzumácii,“ vysvetľuje Augustínová.



