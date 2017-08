Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do 2. kola kvalifikácie dvojhry v New Havene

NEW HAVEN 19. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nasadená ako prvá zvíťazila nad domácou držiteľkou voľnej karty Brienne Minorovou za 46 minút dvakrát 6:1 v zápase sobotňajšieho 1. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch SportMaster vonku).

Turnaj v New Haven

dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:





