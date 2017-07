Magdaléna Rybáriková premiérovo v kariére do osemfinále Wimbledonu

LONDÝN 8. júla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková zvíťazila za 66 minút jednoznačne 6:2, 6:1 nad rovnako nenasadenou Ukrajinkou Lesiou Curenkovou v sobotňajšom stretnutí 3. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. - 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Proti rovesníčke na 35. pozícii v hodnotení Curenkovej nadviazala Rybáriková na úspech 6:4, 4:6, 6:4, ktorý dosiahla už pred desiatimi rokmi na antukovom podujatí ITF v Dnepropetrovsku. Do osemfinálového 4. kola na veľkej štvorke postúpila premiérovo v kariére.

Dopodávala sa k triumfu

Rybáriková dosiahla povzbudzujúci brejk vo štvrtom geme, v ktorom spočiatku zaostávala 0:40. Únik potvrdila na 4:1 cez tri hrozby straty podania, dve v rade. Navyše, v šiestej hre pridala poistku na returne - 5:1. Aj sa jej zišla, lebo Curenková na príjme znížila na 2:5.

V dlhočiznej ôsmej hre s ôsmimi zhodami sa Rybáriková napokon vyhla úlohe ísť si na druhý pokus dopodávať set: premenila štvrtú jednotlivú príležitosť. Keď Slovenka na úvod druhého dejstva prišla o podanie zo 40:15, vyzeralo to na zápletku, ale Rybáriková následne preklopila na 4:1, definitívne nadobúdala kontrolu nad dianím. Brejk na 5:1 to len podčiarkol a Slovenka už neváhala: k triumfu sa dopodávala na nulu.

S Martičovou ešte nehrala

O štvrťfinále bude Rybáriková bojovať s úspešnou z duelu Petra Martičová (Chor.) - Zarina Dijasová (Kaz.). S 26-ročnou niekdajšou 42. hráčkou hodnotenia Martičovou (135.), na tomto turnaji kvalifikantkou, nemá vzájomnú minulosť. Nad 23-ročnou držiteľkou voľnej karty Dijasovou (130.) vedie 2:0, zdolala ju v tejto sezóne vo Fukuoke (6:3, 7:5) a Surbitone (6:2, 6:2).

Ak Rybáriková v osemfinále uspeje, veľmi pravdepodobne sa 17. júla vráti do Top 50 - bude záležať na výsledkoch iných tenistiek. Na štvrťfinále by jej vychádzala jedna zo štvorice Alison Riskeová (USA), CoCo Vandeweghová (USA-24), Anett Kontaveitová (Est.), Caroline Wozniacka (Dán.-5).

Prekonala českú trojku systému

Rybáriková už má istotu 240 bodov do hodnotenia a prémie 147 000 libier pred zdanením. V nezáväznom online prepočte sa posunula na 63. miesto. Držiteľka štyroch singlových titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Rybáriková oficiálne figuruje na 87. priečke v renkingu WTA k 3. júlu.

Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka Rybáriková vo štvrtok v 2. kole senzačne prekonala českú trojku systému Karolínu Plíškovú 3:6, 7:5, 6:2 z manka setu a brejku. V 1. kole si poradila s Rumunkou Monicou Niculescovou 6:4, 6:1.

Návrat na kurt po operácii kolena

Bývalá 31. žena svetového rebríčka Rybáriková má na konte 26 triumfov z ostatných 28 stretnutí. V rámci toho získala trofeje na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári. Ešte v marci figurovala na 453. pozícii v systéme.

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková bola predvlani v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube v britskej metropole. Na Majors sa takto ďaleko dostala aj na newyorských US Open 2008 a 2009. V sezóne 2006 si na Wimbledone zahrala vo finále súťaže junioriek, nestačila na spomenutú Wozniacku.

V roku 2014 bola s Nemkou Andreou Petkovicovou v semifinále štvorhry pri Temži.





Wimbledon - Dvojhra žien - 3. kolo





