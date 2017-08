Magdaléna Rybáriková postúpila do 3. kola US Open, vyzve svetovú trojku

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nasadená ako tridsiata prvá zvíťazila za 118 minút 7:6 (4), 7:6 (3) nad Češkou Kristýnou Plíškovou v stredajšom zápase 2. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V druhom sete Slovenka prehrávala s Češkou 0:3 aj 2:4, ale doviedla zápas aj do druhej tajbrejkovej koncovky a v nej za stavu 6:3 premenila prvý mečbal. Víťazka nastrieľala 6 es a celkovo využila 3 zo 6 brejkových príležitostí.

Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka Rybáriková, 32. vo svetovom rebríčku WTA, čelila 25-ročnej ľavorukej zatiaľ menej úspešnej z dvojičiek Plíškových (41.) prvý raz v kariére. Karolínu, aktuálne líderku systému, vyradila v 2. kole tohtosezónneho Wimbledonu.

Vyzve svetovú trojku

Senzačná semifinalistka spomenutého rovnako významného Wimbledonu 2017 na tráve v Londýne Rybáriková bude v piatok v 3. kole hrať s 23-ročnou španielskou trojkou hierarchie Garbine Muguruzovou-Blancovou, ktorej 13. júla podľahla medzi najlepšími štyrmi práve v All England Lawn Tennis and Croquet Clube v britskej metropole dvakrát 1:6.





Muguruzová-Blancová vtedy napokon aj získala trofej, pridala ju k parížskemu antukovému Roland Garros 2016. Rybáriková celkovo s ňou má bilanciu 2:3. Muguruzová-Blancová v 2. kole na US Open vyradila Číňanku Tuan Jing-jing (92.) 6:4, 6:0.





Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková už má istotu prémie 144 000 USD brutto a 130 bodov do singlového renkingu, v ktorom vzhľadom na svoju vlaňajšiu zdravím vynútenú absenciu na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických v tomto období vážne atakuje osobný rekord v podobe 31. miesta z 19. augusta 2013.

V online nezáväznom prepočte je totiž hlboko v tretej desiatke. Pravda, do konca do podujatia sa vzhľadom na výdatné bodové porcie môže ešte veľa toho zmeniť.

Bojuje o WTA Elite Trophy

Držiteľka štyroch singlových titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Rybáriková umocňuje svoje vyhliadky zahrať si minimálne na koncosezónnych tzv. malých MS pod názvom WTA Elite Trophy v čínskom Ču-chaji pre 9. - 19. tenistku v bodovaní Race plus jednu držiteľku voľnej karty. Slovenka sa nachádza na 20. pozícii k 28. augustu.

Fedcupová reprezentantka SR Rybáriková hrá v "main draw" v areáli USTA Bilie Jean King National Tennis Center deviaty raz. V rokoch 2008 a 2009 tiež bola v 3. kole.

Rybáriková má na konte 34 triumfov z ostatných 41 duelov. V rámci toho získala trofeje na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Po polročnej zdravotnej výluke sa vrátila vo februári, v marci figurovala na 453. pozícii.

US Open - dvojhra žien - 2. kolo:

Magdaléna Rybáriková (SR-31) – Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (4), 7:6 (3) za 118 minút (64, 54)

