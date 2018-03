Maďarič želá členom Smeru, aby našli cit pre realitu. Výmena Kaliňáka je podľa neho nevyhnutná

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – „Dnes je jasné, že k nejakým zmenám vo vláde musí prísť,“ povedal pre médiá odchádzajúci minister kultúry Marek Maďarič po tom, ako v Prezidentskom paláci doručil prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi svoj abdikačný list.

K tomu, či je potrebný prípadný odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, odpovedal, že si myslí, že „táto zmena bude nevyhnutná, a keby bola urobená minulý týždeň, tak by to stačilo, či to bude stačiť teraz, to vám neviem povedať“.

Situácia mohla byť pokojnejšia

Maďaričov názor podľa jeho slov nevyplýva z nedeľného vyhlásenia prezidenta SR, ktoré podľa jeho slov berie vážne. Vyplýva však z toho, „že za konkrétne zmeny sa postavila jedna z koaličných strán a už aj predstavitelia ďalšej koaličnej strany hovoria o nejakých konkrétnych zmenách. Možno keby k nejakej zmene došlo minulý týždeň, tak by tá situácia bola pokojnejšia. Proste v politike je dôležité nejaké adekvátne rozhodnutia robiť aj v správny čas,“ povedal Maďarič, ktorý si nemyslí, že je neskoro. „Ja len hovorím, že tá situácia by bola možno pokojnejšia, a ak nejaké zmeny budú, tak mám pocit, že sčasti budú aj vynútené a mohlo to byť aj inak,“ konštatoval k téme rekonštrukcie vlády.



Maďarič otázku odchodu premiéra Roberta Fica podľa vlastných slov „nikdy nenastolil“, hovorí, že je to „dychtivosť a nedočkavosť opozície“. Nepovažuje pád vlády za najšťastnejšie riešenie, je za rekonštrukciu vlády, lebo si myslí, že koalícia má svoje opodstatnenie a aj svoje dobré výsledky. „Dobre by som rozmýšľal, čo môže po páde tejto vlády nastať. Nemyslím si, že by to bolo najšťastnejšie riešenie,“ tvrdí Maďarič, ktorý by uprednostnil rekonštrukciu vlády.

Uvažovať o tom, či by ako poslanec národnej rady za Smer-SD hlasoval za pád vlád, nechce. Za realistickejšiu možnosť považuje zmeny vo vláde. „Počkajme si na to, na čom sa koalícia dohodne. Dnes hovoriť o predčasných voľbách, ja si myslím, je predčasné,“ konštatoval a upozornil, že na to technicky treba 90 hlasov poslancov parlamentu.

Veľmi záleží na krokoch koalície

„Na druhej strane, pokiaľ vládna koalícia nebude v nasledujúcich dňoch reagovať adekvátne, tak technická stránka predčasných volieb môže byť nepodstatná, pretože spoločenská situácia si môže tie predčasné voľby vynútiť. Čiže veľmi záleží na tom, ako sa teraz koalícia zachová,“ doplnil Maďarič s tým, že potom sa v závislosti od situácie rozhodne. Čaká na výsledky rokovaní koaličných strán.



„Ja by som veľmi želal mojim kolegom vo vedení strany Smer – sociálna demokracia, aby znovu našli cit pre realitu, ak ten cit pre realitu nájdu, tak budú robiť adekvátne rozhodnutia a v takom prípade môže koalícia pokračovať, čo by ani nebolo možno úplne najhoršie, pretože ja nie som zástancom opozície, ktorá sa mi javí byť veľmi dychtivá po predčasných voľbách, ale nie až natoľko pripravená. Takže stále by som uprednostňoval dobré, adekvátne reakcie koalície na rozjatrenú situáciu, aby sa upokojila a aby vláda fungovala v takej podobe, ktorá bude mať dôveru verejnosti,“ povedal Maďarič. Je odporcom kolektívnej viny. Tvrdí, že Smer má dlhú históriu, je stranou s množstvom ľudí a podľa neho by bolo dobré, ak by strana na Slovensku pokračovala. Nie je riešením z nej odísť, ako rádový člen chce v nej presadzovať svoje názory.

Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok prezidentovi doručil abdikačný list, prezident po dohode s vládou v stredu prijme jeho demisiu a poverí dočasným riadením ministerstva kultúry podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. To, že bude poverený dočasným riadením ministerstva kultúry Pellegrini sa Maďarič dozvedel od prezidenta Andreja Kisku, povedal Maďarič „s určitou ľútosťou“ dnes v Prezidentskom paláci pre médiá. „Dúfam, že so mnou komunikujú, ale toto som sa dozvedel od pána prezidenta,“ odpovedal na novinársku otázku, či to znamená, že s ním v Smere už nekomunikujú.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.