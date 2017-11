Maďarič sa cíti ako minister kultúry prínosom, potvrdil ponuku na abdikáciu z podpredsedu Smeru

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) - Zatiaľ minimálne na úrovni ministra kultúry som ešte stále viac prínos ako problém. Povedal to po rokovaní vlády pred novinármi minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič.

Zároveň potvrdil, že v utorok na rokovaní vedenia Smeru-SD ponúkol svoju abdikáciu z funkcie podpredsedu. Povedal, že ak abdikuje, viac sa o tento post uchádzať nebude.

Tému ešte neuzavrel

"Všetko chce nejaký vývoj. Je celkom možné, že sa vzdám funkcie podpredsedu, ale v takom prípade sa už nebudem znovu o tento post uchádzať. Musím si všetko zvážiť, tému som ešte neuzavrel," povedal. "Možno mám vyjadrenia, ktoré vyvolávajú kontroverzie, možno sa neviem vždy zladiť s názormi iných ľudí. Ale to je úplne normálne," uviedol. Dodal, že po tom, čo v utorok ponúkol svoju funkciu, odozva bola, že by vedenie strany malo o tom ďalej hovoriť. O ostatných podpredsedoch nehovoril.





"Vedenie je neverejné. Pýtajte sa ostatných podpredsedov, nie som ich hovorcom," vyhlásil. Dodal, že žiadnu frakciu nezakladá. Rovnako nevedel povedať, či sa na sneme strany 9. decembra osobne zúčastní a či dôjde k výmene podpredsedov strany. On sám o potrebe zmien otvorene hovorí. Po tom, čo portál Pluska.sk písal, že v Smere-SD uvažujú o rozdelení pozícií ministra práce a generálneho manažéra Smeru-SD, Maďarič uviedol, že by takú možnosť nevylúčil. V súčasnosti obe funkcie vykonáva Ján Richter. "Zvládať tak náročný rezort, aj funkciu generálneho manažéra strany, je dosť ťažké. Rozdeliť to medzi dvoch ľudí, je jedna z možností," povedal.

Fico si váži Maďaričov krok

Po utorkovom stretnutí užšieho vedenia Smeru-SD, kde sa zaoberali výsledkom župných volieb, Maďarič informoval, že ponúkol svoju stranícku funkciu. Potom tlačové oddelenie Smeru-SD médiá informovalo, že svoje miesta podpredsedov ponúkli všetci podpredsedovia.





Predseda vlády SR a predseda strany Robert Fico si váži krok podpredsedu strany Mareka Maďariča ako aj ďalších podpredsedov, ktorí pred nastávajúcim snemom strany ponúkli svoje funkcie. Považuje to za prejav vysokej politickej kultúry. Zároveň vyjadruje plnú dôveru všetkým podpredsedom strany, s ktorými má záujem na ďalšej spolupráci. Podpredsedami strany Smer-SD sú Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Peter Žiga, Peter Kažimír, Peter Pellegrini a Juraj Blanár.

