Maďari nemajú srdce z kameňa, ukázal Orbán prívetivejšiu tvár v súvislosti s migrantmi

VARŠAVA 14. mája (WebNoviny.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je známy skôr tvrdými postojmi proti imigrantom a utečeneckej politike Európskej únie, ukázal v pondelok svoju prívetivejšiu tvár.

Na návšteve Poľska v súvislosti s problematikou utečencov vyhlásil, že Maďari nemajú srdcia z kameňa a "vedia, čo je to pomáhať". Trval však na tom, že jeho krajina nemôže prijať nadmerné množstvo prisťahovalcov, pretože by ju to zničilo.



"Aj my máme srdcia, nemáme namiesto sŕdc kamene. Sme kresťanský národ, vieme, čo sú to záväzky, vieme, čo je to pomáhať. Ale nemôžeme pomôcť každému, ak tým zároveň ničíme našu krajinu," vyhlásil Orbán po stretnutí s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým vo Varšave.





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.