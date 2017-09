Macron rečnil pred študentmi o budúcnosti Európy, navrhol spoločný rozpočet eurozóny

PARÍŽ 26. septembra (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol, aby krajiny používajúce euro mali spoločný rozpočet, ktorý by umožnil investovať do európskych projektov a pomáhal by stabilizovať eurozónu v prípade ekonomickej krízy.





V prejave o budúcnosti Európy pred študentmi na univerzite Sorbonna v Paríži Macron povedal, že tento rozpočet by sa najprv mohol financovať z prísnejšieho zdaňovania internetových gigantov a z daní uvalených v súvislosti s klimatickými zmenami.

Francúzsky prezident dodal, že financie rozpočtu eurozóny by nakoniec museli prichádzať aj z národných rozpočtov členov menovej únie, napríklad z domácich firemných daní. Podľa Macrona by krajiny Európskej únie mali zdaňovať internetové giganty tam, kde zarábajú peniaze, a nie tam, kde sú registrované.





"Hlboko verím v túto inovatívnu ekonomiku," povedal francúzsky prezident, ale vyhlásil, že "musíme mať diskusiu" o tom, aby zdaňovanie bolo spravodlivejšie.

