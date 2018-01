MacIntyre si premiérovo v kariére vyskúša Tipsport ligu, chytal aj v KHL a zámorskej NHL

ZVOLEN 31. januára (WebNoviny.sk) - Kanadský hokejový brankár Drew MacIntyre v minulosti chytal aj v zámorskej NHL, teraz si premiérovo v kariére vyskúša slovenskú Tipsport ligu.

Tridsaťštyriročný gólman začal aktuálnu sezónu v chorvátskom Medveščaku Záhreb v rakúskej nadnárodnej lige EBEL, potom sa presunul do nemeckej DEL do klubu Straubing Tigers. Teraz sa na spolupráci dohodol so zástupcami HKM Zvolen. Informáciu priniesol oficiálny web klubu spod Pustého hradu.





V kanadsko-americkej profilige si za Vancouver, Buffalo a Toronto pripísal po dva štarty, väčšinu zámorskej kariéry strávil vo farmárskej AHL. Prvý kontakt s európskym hokejom mal počas výluky v ročníku 2012/2013, keď v dvoch zápasoch nastúpil za HC Lev Praha.

V lete 2016 zamieril do KHL do Záhrebu, minulú sezónu dohral v nemeckom Mannheime. Aktuálny ročník opäť začal v Záhrebe a cez Straubing sa presunul do Zvolena.

