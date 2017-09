Lunter má podľa Miškova najväčšiu šancu poraziť ktoréhokoľvek kandidáta kotlebovcov

BANSKÁ BYSTRICA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Politická strana SKOK – Európski liberálni demokrati (SKOK – ELD) rozhodla o podpore kandidáta Jána Luntera v novembrových voľbách predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Výzva "Zastavme fašizmus"

„Ján Lunter je podľa väčšiny dostupných prieskumov najsilnejším prodemokratickým kandidátom na víťazstvo vo voľbách župana. Predstavil dobrý Plán pre lepší kraj, a má najväčšiu šancu poraziť ktoréhokoľvek kandidáta kotlebovcov,“ uviedol pre tlačovú agentúru SITA predseda strany SKOK – ELD, Juraj Miškov.





Ako ďalej povedal Miškov, strana SKOK – ELD sa už v októbri minulého roka pripojila k výzve osobností slovenského života pod názvom „Zastavme fašizmus“, a zaviazala sa podporiť v župných voľbách v Banskobystrickom kraji akéhokoľvek kandidáta, na ktorom sa zhodnú demokratické politické strany a ktorý bude schopný poraziť súčasného župana Mariana Kotlebu.

Luntera podporuje aj Smer-SD

„V SKOK - ELD pevne dúfame, že všetci relevantní kandidáti na banskobystrického župana dodržia svoj sľub a pred voľbami podporia toho z nich, ktorý má podľa prieskumov najväčšie šance na úspech. A to aj v takom prípade, ak by sa Marian Kotleba rozhodol osobne nekandidovať, a nastrčil by namiesto seba nejakú inú postavičku v zelenom tričku. Považovali by sme za zradu voči všetkým slušným ľuďom, ak by niektorý z ostatných kandidátov začal hľadať výhovorky a jeho prepadnuté hlasy by viedli k tomu, že by Banskobystrický kraj zostal pod vedením vyholených chlapcov na ďalších päť rokov,“ dodal Miškov.

Podporu strany Smer-SD Jánovi Lunterovi v jesenných voľbách oznámil už minulý týždeň podpredseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini. K podpore tohto kandidáta sa zatiaľ okrem strany SKOK-ELD pridali Progresívne Slovensko, strana Šanca a Most-Híd.

