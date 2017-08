Lukáš Lacko zvládol prvú prekážku v kvalifikácii US Open

NEW YORK 23. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nasadený ako pätnásty zvíťazil za 73 minút 6:3, 6:4 nad Litovčanom Laurynasom Grigelisom v stredajšom zápase 1. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.



Dvadsaťdeväťročný piešťanský rodák Lacko, 120. v singlovom renkingu ATP, nadviazal proti 26-ročnému Grigelisovi (237.) na úspech 6:1, 6:4, ktorý dosiahol predvlani na "hardovom" challengeri v tureckom Izmire. V 2. kole kvalifikácie bude hrať s úspešným zo súbežného súboja Austin Krajicek (USA) - Mohamed Safwat (Egypt).

Bývalý 44. muž hodnotenia Lacko bol na Majors štyrikrát v 3. kole hlavnej súťaže, a to na melbournských Australian Open 2012 a 2017 a londýnskom Wimbledone 2012 a 2016. V lokalite Flushing Meadows síce počnúc debutovou sezónou 2010 ani raz nechýbal v "main draw", zároveň však nikdy neprešiel 1. kolom.

US Open - kvalifikácia - 1. kolo:

- Laurynas Grigelis (Litva) 6:3, 6:4 za 73 minút





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.