Lukáš Lacko si zahrá na Slovak Open o titul, v semifinále vyradil Zoppa

BRATISLAVA 11. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nasadený ako ôsmy zvíťazil za 80 minút 7:6 (5), 6:2 nad Estóncom Jürgenom Zoppom v zápase sobotňajšieho semifinále dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave.

V prvom sete pritom Lacko zaostával 2:4 a 15:40 na servise, pričom v predmetnej siedmej hre neskôr čelil aj tretiemu brejkbalu. Následne mal manko 3:5, ale vynútil si tajbrejk. V ňom pustil Zoppa z 3:1 na 3:3 a neudržal si ani náskok minibrejku pri skóre 4:3, ale zabral na returne na 6:4 a potom zužitkoval druhý setbal, prvý pri svojom podaní. Druhé dejstvo už bolo jasne v jeho réžii. Rozhodnutie vo svoj prospech nastolil únikom na 4:0.





Niekdajší 44. hráč singlového renkingu Lacko, momentálne 126. v hierarchii, teda v Aegon aréne stále môže nadviazať na svoje celkové triumfy zo sezón 2011 a 2013. V nedeľu od 16.00 h bude bojovať o titul s úspešným z nasledujúceho duelu Michail Kukuškin (Kaz.-1) - Marius Copil (Rum.-4). Dvadsaťdeväťročného Kukuškina (79.) prekonal 6:4, 6:0 na ukrajinskom antukovom podujatí kategórie ITF Futures už v sezóne 2005. Nad 27-ročným Copilom síce vedie 2:1, ale ťahal za kratší koniec (3:6, 6:7 /7) pri dosiaľ poslednej konfrontácii v júni na tráve na challengeri v britskom Surbitone.

Zopp nepripomenul triumf 6:4, 6:7 (1), 6:2 nad Lackom, ktorý dosiahol 17. októbra na "harde" pod strechou v 1. kole hlavnej singlovej súťaže na podujatí ATP World Tour 250 Intrum Stockholm Open v Štokholme 6:4, 6:7 (1) 6:2. Slovák vtedy bol kvalifikantom, Estónec tzv. lucky loserom z kvalifikácie.





"Bolo to veľmi ťažké. Súper začal výborne: čoho sa dotkol, to mu tam padlo, dobre servoval aj returnoval. Problémom ani tak nebola rýchlosť úderov, tú máme obaja, ale hĺbka. Triafal to k čiaram, z toho sa veľmi zle kontruje. Aj som si hovoril, že mu to vari nemôže vydržať celý zápas a musí prísť nejaká slabšia chvíľka. Napokon sa mi predsa len podarilo brejknúť ho. Návrat do setu bol zlomovým momentom, úspech v tajbrejku ešte viac. Po ňom som pokračoval v tom, čo som hral v prvom sete, a na Zoppovi bolo vidieť frustráciu z toho, že to nedopadával. Vnímal som, že je v tej fáze menej koncentrovaný, využil som to na dva brejky," rekapituloval Lacko pre spravodajstvo podujatia. K svojmu štvrtému prieniku do bratislavského finále uviedol: "Je to jeden z mojich najobľúbenejších turnajov. Hrám tu rád a teší ma, že mám takúto bilanciu. Pokúsim sa dosiahnuť tretie celkové víťazstvo."

SLOVAK OPEN

semifinále

Lukáš Lacko (SR-8) – Jürgen Zopp (Est.) 7:6 (5), 6:2 za 80 minút

