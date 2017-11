Lukáš Lacko postúpil na Slovak Open do semifinále, čaká ho prekvapujúci premožiteľ Seppiho

BRATISLAVA 10. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko šiesty raz vo svojej kariére postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave.

Ako osmička aktuálneho ročníka si v piatok vo štvrťfinále v Aegon aréne poradil s chorvátskym kvalifikantom Frankom Škugorom za 98 minút 6:1, 3:6, 6:3. Napokon rozhodujúci brejk v treťom sete dosiahol Lacko už v druhej hre. Vo štvrtom geme nevyužil tri príležitosti na "poistku", dve za sebou, zatiaľ čo za stavu 4:2 sám odvrátil na servise dve hrozby v rade. V deviatej hre sa dopodával na nulu. Nastrieľal tucet es, súper osem.

Ďalšiemu súperovi chce odplatiť prehru

Miestny šampión z edícií 2001 a 2013 Lacko sa v sobotu medzi najlepšími štyrmi stretne s Estóncom Jürgenom Zoppom, ktorý ho zdolal 17. októbra na "harde" pod strechou v 1. kole hlavnej singlovej súťaže na podujatí ATP World Tour 250 v Štokholme 6:4, 6:7 (1) 6:2, prichádza teda rýchla šanca na revanš v domácom prostredí. Lacko vtedy bol kvalifikantom, Zopp tzv. lucky loserom z kvalifikácie.





"Tento zápas bol typickou ukážkou toho, čo všetko sa môže odohrať v tomto športe. V prvom sete som hral veľmi dobre, všetko mi vychádzalo, na súperovi bolo cítiť únavu, nehýbal sa dobre. Vedel som, že v druhom sete sa zlepší a bolo to o sto percent. Sústredil som sa teda na začiatok tretieho setu, našťastie sa mi ho tam podarilo brejknúť. Potom som to už v pohode ´dopodával´ do konca. Bol tam jeden gem komplikovaný, keď mal súper brejkbaly. Vtedy som však zahral dobre," uviedol Lukáš Lacko v prvej reakcii pre RTVS. Na adresu najbližšieho súpera Jürgena Zoppa uviedol: "Nedávno sme spolu hrali. Vracia sa po zranení a darí sa mu. Nie je to obranár, ale útočný typ, čo by mi malo o čosi viac sedieť. Pokúsim sa mu odplatiť nedávnu prehru v troch setoch."

Od 3. novembra 30-ročný piešťanský rodák Lacko si vo štvrtok v osemfinále proti len 17-ročnému Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimovi poradil za stavu 6:7 (11), 4:4 so štyrmi brejkbalmi, ktoré boli akýmisi virtuálnymi mečbalmi. Napokon zvíťazil 6:7 (11), 6:4, 6:3. V utorok v derby v 1. kole prekonal Jozefa Kovalíka 6:4, 6:4.

Lacko sa stane staronovou slovenskou jednotkou

Niekdajší 44. hráč singlového renkingu Lacko, momentálne 126. v hierarchii, teraz má proti rovesníkovi Škugorovi seniorskú bilanciu 5:1. Rivalita vrátane juniorského obdobia trvá už od roku 2004. Lacko v marci v 1. kole challengeru na "harde" pod strechou vo francúzskom St. Brieuc dominoval 6:2, 6:3, nadviazal na to. Rodák zo Šibeniku Škugor figuruje na 334. priečke v rebríčku, ešte nebol nad 145. miestom. Vo štvrtok nečakane premohol maďarskú dvojku "pavúka" Mártona Fucsovicsa 6:7 (4), 6:4, 6:3, ďalšie prekvapenie už nevyprodukoval.





Člen TK Kúpele Piešťany Lacko, ktorý má zázemie v bratislavskej Love 4 Tennis Academy, predvlani prehral vo finále Slovak Open s bieloruským kvalifikantom Jegorom Gerasimovom. V sezóne 2016 sa premiérovo po ôsmich rokoch lúčil hneď v 1. kole, keď nestačil na Ukrajinca Sergija Stachovského (5:7, 6:7 /4/). Na medzinárodných otvorených majstrovstvách SR debutoval už v sezóne 2003, na svoj prvý zápasový úspech však čakal až do roku 2009. Teraz štartuje 15. raz.

Držiteľ deviatich challengerových trofejí vo dvojhre Lacko sprievodne bojuje o prienik nad čiaru hlavnej singlovej súťaže na januárových melbournských grandslamových Australian Open. V online prepočte sa síce po prieniku do semifinále nachádza iba na 119. mieste, takže mu chýba približne 15 priečok, ale tento týždeň zatiaľ má v dosahu aj 102. pozíciu. Na budúci týždeň si naplánoval challenger v talianskej Brescii. Od utorka je isté, že Lacko sa k 13. novembru stane staronovou národnou jednotkou. Na čele interného poradia vystrieda Norberta Gombosa, ktorý sa ako obhajca trofeje lúčil už v 1. kole.

Zopp si nečakane poradil so Seppim

Lackov semifinálový súper Zopp bol pri uzávierke prihlášok posledný nad čiarou. Dvadsaťdeväťročný rodák z Tallinnu je na 179. priečke v systéme, najvyššie bol na 71. mieste. Na SO štartuje druhý raz. Pred šiestimi rokmi nestačil v osemfinále na Čecha Lukáša Rosola (3:6, 6:7 /4/). V piatok si pomerne nečakane poradil s Talianom Andreasom Seppim nasadeným ako tretím 7:6 (4), 6:3. Nečelil žiadnemu brejkbalu a sám premenil jednu z troch šancí na príjme.

V semifinále už je aj kazašský reprezentant Michail Kukuškin nasadený ako prvý. Vo štvrťfinále viedol nad Poliakom Jerzym Janowiczom 3:6, 7:6 (2), 4:0, keď Gombosov premožiteľ odstúpil. Kukuškin bude hrať s lepším z duelu Marius Copil (Rum.-4) - Kamil Majchrzak (Poľ.).

SLOVAK OPEN

piatok

Lukáš Lacko (SR-8) – Franko Škugor (Chor.) 6:1, 3:6, 6:3 za 98 minút

