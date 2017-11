Lukáš Lacko postúpil cez Kovalíka do osemfinále Slovak Open

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nasadený ako ôsmy aj zásluhou 18 es zvíťazil nad Jozefom Kovalíkom za 81 minút 6:4, 6:4 v utorňajšom derby v 1. kole dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave (dotácia 106 000 eur + hospitality, tvrdý povrch v hale).

Od 3. novembra 30-ročný piešťanský rodák Lacko je miestnym šampiónom zo sezón 2011 a 2013. V bilancii proti 25-ročnému Kovalíkovi (162.) sa ujal vedenia 1:0 - bol to teda ich premiérový oficiálny medzinárodný súboj. Osemfinálovým súperom pre niekdajšieho 44. hráča singlového renkingu Lacka, aktuálne 126. v systéme, bude ešte len 17-ročný Kanaďan Felix Auger-Aliassime (154.). V minulosti proti sebe ani raz nehrali.

Nemal žiadnu slabšiu chvíľu

"Tak, ako som hral dnes, by som si to predstavoval častejšie. Nemal som v podstate žiadnu slabšiu chvíľu. Výborne som servoval, spravil som potrebné brejky a držal som to celý zápas. Hrám tu vždy rád. Trénujeme tu celý rok, mali sme týždňovú prípravu. Či je to forma na titul? Cítim sa dobre, uvidíme. Každý súper je iný, idem kolo po kole. Jojov silnejší povrch je antuka. Na tomto povrchu si hráč môže veľmi pomôcť servisom, podarilo sa mi to," povedal Lacko pre spravodajstvo turnaja.

Lacko predvlani prehral vo finále SO s bieloruským kvalifikantom Jegorom Gerasimovom. V Bratislave debutoval už v sezóne 2003, na svoj prvý zápasový úspech však čakal až do roku 2009. V sezóne 2016 sa premiérovo po ôsmich rokoch lúčil hneď v 1. kole, keď nestačil na Ukrajinca Sergija Stachovského (5:7, 6:7 /4/). Teraz štartuje 15. raz.

Kovalíkovi sa nedarí

Kovalíkovi sa na medzinárodných otvorených majstrovstvách SR nedarí: aj so zarátaním kvalifikácií má zápasovú štatistiku 1:10. Vlani v 1. kole podľahol tesne 7:6 (2), 6:7 (5), 6:4 krajanovi Norbertovi Gombosovi, neskoršiemu šampiónovi.

Na challengeri v rodnom meste debutoval Kovalík už v sezóne 2007, stále si nepripísal premiérový zápasový úspech v hlavnej singlovej súťaži. Nepodarilo sa mu to ani na šiesty pokus. V sezóne 2015 prehral frustrujúco 7:6 (3), 6:7 (8), 4:6 s Čechom Janom Šátralom aj cez 5 mečbalov za sebou v tajbrejku druhého setu.

SLOVAK OPEN - 1. KOLO

Lukáš Lacko (SR-8) – Jozef Kovalík (SR) 6:4, 6:4 za 81 minút

