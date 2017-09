Lukaku sa teší na Ibrahimoviča, nevníma ho ako konkurenciu

Ibrahimovič na jar utrpel vážne zranenie kolena, ktoré ho vyradilo z hry do konca tohto kalendárneho roka. "Červení diabli" s ním v lete nepredĺžili kontrakt, ale v auguste si to rozmysleli a so švédskym kanonierom sa dohodli na ročnej spolupráci. "Verím, že Zlatan bude čoskoro späť. Potrebujeme jeho osobnosť. Mužstvu dodá kvalitu a jeho góly nám môžu pomôcť k titulu," cituje portál SkySports belgického reprezentanta Lukakua.