Ľudia uviedli, čo by zlepšili v Tatrách. Do prieskumu Aké Tatry chceme sa ich zapojili stovky

POPRAD 31. júla (WebNoviny.sk) - Mladí ľudia do 30 rokov by chceli vo Vysokých Tatrách vidieť najmä rozvoj cyklotrás a nové chodníky, v prvom rade je však podľa nich potrebné zamerať sa na dopravu, a to na chýbajúce parkovacie kapacity a zlepšenie vlakovej dopravy a ciest. Vyplýva to z internetového prieskumu Aké Tatry chceme, ktorý zrealizovala spoločnosť Tatry Mountain Resorts od januára do marca tohto roka.

Rastúca návštevnosť Tatier

V rámci neho položila niekoľko otázok v súvislosti s rozvojom Tatier. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Zuzana Fabianová, do prieskumu sa zapojilo takmer 1300 ľudí, rovnomerne boli zastúpené všetky vekové skupiny a regióny.





Návštevu Vysokých Tatier si väčšina z nich pochvaľovala, no ako turistickú destináciu ich ohodnotili priemernou známkou, dvojkou.





„Pri stále rastúcej návštevnosti bude pre Tatry do budúcna kľúčové, ako sa vysporiadajú s dopravou, aby čo najmenej zaťažovala prostredie a zároveň dokázala efektívne prepraviť všetkých návštevníkov,“ skonštatovala spoločnosť. Najväčším problémom cestovného ruchu sú podľa hlasovania služby, konkrétne ich cena, ale aj ich kvalita.

Najobľúbenejšia miesta v Tatrách

Prieskum zisťoval aj najobľúbenejšie miesto vo Vysokých Tatrách, podľa hlasovania je ním Štrbské pleso.

„Naše druhé najväčšie pleso je unikát, vďaka čistej vode v ňom ešte žije svetová rarita, ryba sih-marena v čistej, neskríženej forme. Do roku 1902 sa ľad z plesa pre svoju mimoriadnu čistotu dokonca dovážal do Budapešti, Viedne aj Berlína,“ uviedla spoločnosť.

Na druhom mieste skončila Rainerova chata, ktorá je najstaršou a najmenšou horskou chatou Vysokých Tatier a na treťom Chata pod Rysmi, najmladšia a najvyššie položená chata (2 250 m. n. m.). Za najobľúbenejšie ciele tatranských túr označili hlasujúci Zelené pleso, Téryho chatu a Popradské pleso.





