Ľudia túžia po spravodlivom Slovensku a nechcú, aby nám vládla mafia, tvrdí líder OĽaNO Matovič

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku berie hnutie OĽaNO na vedomie. Ako povedal na dnešnej tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič, Kiska podľa neho vymenoval vládu, ktorej z úcty k dvom mladým ľuďom Martine Kušnírovej a Jánovi Kuciakovi v žiadnom prípade poslanci za OĽaNO dôveru nevyslovia.

Dosadená bábka

"Ľudia túžia po spravodlivom Slovensku, nechcú, aby nám vládla mafia v akejkoľvek podobe. Robert Fico však neurobil žiadnu zmenu. Miesto seba dosadil bábku Petra Pellegriniho. Robert Kaliňák miesto seba dosadil bábku Tomáša Druckera. Zahrali bábkové divadlo a nič sa nezmení," povedal Matovič.



Podľa Matoviča o tom, že si z nás robia srandu, svedčí citát novovymenovaného ministra vnútra Druckera. Na otázku jedného z redaktorov, čo urobia v prípade zmeny voľby policajného prezidenta pre to, aby to nebolo spolitizované. "To, čo chceme urobiť, je trošku vytvoriť nejaký transparentnejší spôsob, aspoň tak som o tom komunikoval alebo diskutoval s pánom ministrom vnútra Kaliňákom," citoval Matovič Druckera.

Príďte v piatok

Podľa Matoviča tak nebudeme mať "nezávislého policajného prezidenta, ale kamufláž, aby nám zalepili oči". Novú vládu považuje OĽANO za výsmech pozostalým Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dodal Matovič s tým, že preto jej dôveru nevyslovia.



Podľa poslanca NR SR za OLaNO Jána Budaja je táto vláda skôr stará ako nová. "Neprinesie zásadné zmeny," povedal. Zároveň apeloval na ľudí, aby nenechali na pokoji víziu slušného Slovenska. "Príďte v piatok akýmkoľvek spôsobom prejaviť, že ideme ďalej," dodal. "Táto vláda sa bude usilovať iba o predstieranie zmeny. Nezaslúži si vyjadrenie dôvery," dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.