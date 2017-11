Ľudia si môžu zavolať záchranku aj esemeskou, polohu automobilu oznámi eCall

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) - Občania so zdravotným postihnutím by mali mať lepší prístup na číslo tiesňového volania 112. Pomoc si budú môcť privolať prostredníctvom krátkych textových správ - SMS. Zároveň v prípade dopravnej nehody by mal fungovať aj systém eCall, ktorý automaticky privolá záchranné zložky.

Žiadosť o pomoc je neobmedzená

Takéto rozšírenie služieb upravuje návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý poslanci v stredu schválili. "Je to veľmi pozitívny krok smerom k záchrane zdravia či ľudského života, ktoré tieto technológie prinesú každému z nás,” uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, ktorý návrh predkladal v septembri na rokovanie vlády.





Ako uviedol rezort dopravy, možnosť privolať si pomoc na európskom čísle 112 bude mať približne 80-tisíc sluchovo postihnutých občanov na Slovensku. Nebudú už potrebovať hlas, ale napíšu esemesku.

Textovú žiadosť o pomoc však môže poslať každý, kto sa ocitne v tiesni, či inej život ohrozujúcej situácii, keď nemôže alebo nedokáže hovoriť.

Integrovaný záchranný systém

V súlade s európskou legislatívou sa zavedie aj fungovanie systému eCall, t.j. automatického zaslania dátovej vety o polohe vozidla pri dopravnej nehode na príslušné stredisko integrovaného záchranného systému. Jeho využitie má podľa ministerstva veľký význam pri nehodách na odľahlých cestách či pri bezvedomí vodiča.

"Technológia eCall bude povinne inštalovaná v každom aute vyrobenom v Európskej únii od 1. marca 2018. Zároveň ju bude možné doinštalovať aj do výbavy vozidla," priblížil rezort dopravy.

