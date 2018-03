Ľudia sa vo veľkom začali zaujímať o ubytovanie vo fiktívnej krajine Wakanda

"Fakt, že odvtedy, čo uviedli na trh Čierneho pantera, vidíme na našom webe taký nárast v návšteve stránky vodného parku Wakanda, naznačuje, že kým ľudia nenavštívia našu webstránku a nehľadajú výlety, nie sú si vedomí, že je to fiktívna destinácia. Buď to, alebo ľudia majú väčší záujem ako kedykoľvek inokedy o návštevu vodného parku. Myslíme si ale, že to má niečo spoločné s tým filmom," uviedol hovorca Hotelscan.com.