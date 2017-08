Ľudia sa musia naučiť nenávidieť, Obamov tweet k útoku v Charlottesville získal milióny klikov

WASHINGTON 16. augusta (WebNoviny.sk) - Tweet bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, v ktorom odsúdil rasizmus pravicových extrémistov na zhromaždení v Charlottesville, sa stal vôbec najlajkovanejším v doterajšej histórii sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Doteraz naň klikli a vyjadrili tak súhlas s Obamovým vyjadrením viac ako tri milióny používateľov.



Obama v tweete citoval zosnulého bojovníka proti apartheidu a bývalého juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu. "Nikto sa nenarodí s nenávisťou voči inému človeku pre jeho farbu pleti, pôvod alebo náboženstvo," napísal.

Dodal tiež: „Láska je ľudskému srdcu bližšia ako jej protiklad". Každý z týchto tweetov mal vyše milión lajkov a státisíce zdieľaní, uvádza spravodajský portál orf.at.

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..."

— Barack Obama (@BarackObama)