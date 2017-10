Ľudia by do kresla predsedu Bratislavského samosprávneho kraja posadili Ftáčnika

BRATISLAVA 20. októbra (WebNoviny.sk) - Ak by sa voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) konali tento víkend, ich víťazom by sa stal Milan Ftáčnik, za ktorého by hlasovalo 30,2 percenta respondentov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK pre agentúru SITA v dňoch 16. až 19. októbra. Agentúra oslovila 1 572 respondentov formou telefonického dopytovania. Na druhom mieste by podľa prieskumu skončil Rudolf Kusý (17 %), za ním Pavol Frešo (16,1 %) a Juraj Droba (12,6 %). Zvyšní kandidáti získali podporu menej ako 10 percent.





Zo všetkých opýtaných 24,9 percenta respondentov uviedlo, že sa na voľbách určite chcú zúčastniť a ďalších 9,8 percenta respondentov svoju účasť zvažovalo. Spomedzi respondentov, ktorí sa na voľbách chcú zúčastniť alebo o tom uvažujú, bolo 37,4 percenta nerozhodnutých - takých, ktorí ešte vôbec nevedia, koho budú voliť.

Milan Ftáčnik 30,2 % Rudolf Kusý 17 % Pavol Frešo 16,1 % Juraj Droba 12,6 % Daniel Krajcer 9,7 % Ján Mrva 6,7 % Ľubomír Huďo 2,6 % Jozef Uhler 2,1 % Martin Jakubec 1,5 % ostatní kandidáti 1,5 %

S podmienkami života v Bratislavskom kraji je (skôr) spokojných 53,2 percenta opýtaných, kým (skôr) nespokojných je 14,8 percenta opýtaných. Ostatní sú spokojní alebo nespokojní „tak napoly“, resp. nevedeli na otázku odpovedať. O výsledkoch prieskumu informoval agentúru SITA Pavel Haulík.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.