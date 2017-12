Lomnický obhájil výhru na Silvestrovskej cene v hode bremenom, zo žien bola najlepšia Slošárová

TRNAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Sobotný 35. ročník Silvestrovskej ceny v hode 10,5 kg vážiacim bremenom v Trnave, ktorý zorganizoval miestny atletický klub AŠK Slávia, vyhral Marcel Lomnický z banskobystrickej Dukly výkonom 39,95 m. Tridsaťročný rekordér podujatia výkonom 43,76 m dosiahol svoje jubilejné piate prvenstvo na tomto koncoročnom podujatí (2004, 2013, 2014, 2016, 2017), v porovnaní s vlaňajškom však hodil presne o meter viac.

Na druhej priečke skončil už s výrazným odstupom účastník ME 2017 do 23 rokov Karol Končoš (34,40 m), tretí bol 19-násobný víťaz Silvestrovskej ceny, exmajster Európy 2010 a bronzový z MS 2007 v hode kladivom 40-ročný Libor Charfreitag výkonom 33,73 m, ktorý však na jeseň definitívne ukončil atletickú kariéru. Štvrtú priečku obsadil víťaz z roku 2008 a tohtoročný veteránsky majster Európy v hode bremenom v najnižšej vekovej kategórii od 35 do 39 rokov Jiří Koukal ml. (32,14 m).





V súťaži žien obhájila prvenstvo guliarska špecialistka Patrícia Slošárová z banskobystrickej Dukly výkonom 14,82 m pred Evou Charfreitagovou ml. (13,50 m), ktorá vyhrala pred dvoma rokmi. Tretia skončila takisto ako vlani Nikola Ganobčíková (12,89 m).

Obľúbené koncoročné podujatie, ktorého motto je "Súťažiť môže každý, kto sa prihlási, a neobáva sa, že poletí ďalej ako bremeno" vo vynovenom vrhačskom sektore zorganizovali manželia-tréneri Eva a Libor Charfreitagovci z AŠK Slávia Trnava v spolupráci s miestnou radnicou.

SILVESTROVSKÁ CENA V HODE BREMENOM



Muži: 1. Marcel Lomnický 39,95 m, 2. Karol Končoš (obaja ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 34,40, 3. Libor Charfreitag (AŠK Slávia Trnava) 33,73, 4. Jiří Koukal ml. (Spartak Dubnica) 32,14, 5. Daniel Danáč (AC Stavbár Nitra) 29,15, 6. Martin Mistrík (AK Danica Zvolen) 24,29.



Ženy: 1. Patrícia Slošárová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14,82, 2. Eva Charfreitagová ml. (AŠK Slávia Trnava) 13,50, 3. Nikola Ganobčíková (TJ Orava Dolný Kubín) 12,89.



PREHĽAD VÍŤAZOV&



1982 Charfreitag Libor st. 26,50 m

1983 Charfreitag Libor st. 26,26 m

1984 preteky sa nekonali pre veľké snehové záveje

1985 Charfreitag Libor st. 26,20 m

1986 Charfreitag Libor st. výkon nemeraný

1987 Letovanec Ľuboš 28,50 m

1988 Letovanec Ľuboš 29,39 m

1989 Letovanec Ľuboš 30,34 m

1990 Malek Ján 27,88 m

1991 Malek Ján 28,64 m

1992 Malek Ján 25,24 m

1993 Charfreitag Libor ml. 26,77 m

1994 Charfreitag Libor ml. 29,23 m

1995 Charfreitag Libor ml. 33,28 m

1996 Charfreitag Libor ml. 36,23 m

1997 Charfreitag Libor ml. 38,50 m

1998 Charfreitag Libor ml. 40,39 m

1999 Charfreitag Libor ml. 41,36 m

2000 Charfreitag Libor ml. 38,87 m

2001 Charfreitag Libor ml. 42,87 m

2002 Charfreitag Libor ml. 43,24 m

2003 Charfreitag Libor ml. 43,28 m

2004 Lomnický Marcel 31,18 m

2005 Charfreitag Libor ml. 37,60 m

2006 Charfreitag Libor ml. 41,00 m

2007 Charfreitag Libor ml. 41,62 m

2008 Koukal Jiří ml. 29,37 m

2009 Charfreitag Libor ml. 40,00 m

2010 Charfreitag Libor ml. 41,36 m

2011 Charfreitag Libor ml. 41,65 m

2012 Charfreitag Libor ml. 40,39 m

2013 Lomnický Marcel 43,76 m – rekord podujatia

2014 Lomnický Marcel 41,93 m

2015 Charfreitag Libor ml. 40,32 m

2016 Lomnický Marcel 38,95 m

2017 Lomnický Marcel 39,95 m

