Lobotka sa chce prebojovať do Áčka Celty Vigo, podpísal kontrakt do roku 2022

Stanislav Lobotka: “Môj sen je prebojovať sa do zostavy A-tímu a pomáhať mu k dobrým výsledkom”.

VIGO 15. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka podpísal zmluvu s klubom najvyššej španielskej futbalovej súťaže Celta Vigo. Vedenie tímu potvrdilo jeho príchod v sobotu popoludní. Dvadsaťdvaročný slovenský futbalista naposledy hral v Dánsku za tamojší FC Nordsjaelland.



Stanislav Lobotka už podstúpil v Španielsku lekárske testy a podpísal kontrakt do leta 2022. "Môj sen je prebojovať sa do zostavy A-tímu a pomáhať mu k dobrým výsledkom, aby sa klub prebojoval do pohárovej Európy," povedal Stanislav Lobotka vo videovizitke na klubovom twitteri.

Rodák z Trenčína v sezóne 2013/2014 hosťoval v juniorke holandského Ajaxu Amsterdam, od augusta 2015 pôsobil v spomenutom Nordsjaellande. V seniorskej reprezentácii SR debutoval 15. novembra 2016 v súboji proti Rakúsku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.