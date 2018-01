Lipták nemôže nútiť Cibulkovú hrať vo Fed Cupe, kritika verejnosti ju zmenila

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Mesiac pred bratislavským stretnutím Slovensko - Rusko v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie tenisových reprezentačných družstiev žien nie je isté, či sa 10. - 11. februára na tvrdom povrchu v NTC v Bratislave predstaví Dominika Cibulková.

"Každý očakáva, že ju donútim hrať, keďže som jej tréner a zároveň fedcupový kapitán. Ona je však individualita, ktorá sa rozhoduje sama. Vieme urobiť program tak, aby bol Fed Cup na prvom mieste, a aj sme to tak vždy robili. Dominika však na to získala iný pohľad, keď po niektorých zápasoch bola veľká kritika od verejnosti aj vedenia Slovenského tenisového zväzu. Po deviatich rokoch bez absencie vynechala prvý zápas a spustila sa obrovská negatívna vlna. Žiaľ, jej pohľad na Fed Cup sa vtedy zmenil, prestal byť jej priorita," povedal šéf realizačného štábu Matej Lipták pre Šport.

Lipták sa snaží Cibulkovú, aby hrala

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková má v PF bilanciu 21:19, z toho vo dvojhre 20:11. Debutovala už v sezóne 2005. Vlani najprv vo februári uprednostnila individuálny program (Slovenky zvíťazili v Taliansku 3:2) a potom v apríli absentovala doma proti Holanďankám (2:3) pre zranenie zápästia, ktoré utrpela pri páde počas prípravy.

"Snažím sa ju nasmerovať k tomu, aby hrala, lebo je dôležitý článok tímu. Môžem na ňu tlačiť aj ju prosiť, no rozhodnutie je na nej. Dominika urobila pre Fed Cup veľmi veľa a vždy ho hrala ako o život. A na to sa, bohužiaľ, zabúda. Po zlých skúsenostiach sa to v nej otočilo. Uvedomuje si, že jej kariéra nepotrvá večne, a na svoj program sa už pozerá aj viac sebecky," podotkol Lipták.

Vízia Fed Cupu je dobrá

Úradujúcej semifinalistke Wimbledonu Magdaléne Rybárikovej (14:11, v singli 7:7) pri dosiaľ poslednom štarte pred troma rokmi ako vtedajšej líderke nevyšli dvojhry v Holandsku (prehrala s Arantxou Rusovou aj Kiki Bertensovou, "oranjes" triumfovali 4:1), Lipták teraz na to neprihliada: "Za minulosťou som dal hrubú čiaru a beriem to tak, že Rybáriková je teraz celkom iná hráčka. Hrá lepšie, je zdravšia, sebavedomejšia aj kvalitnejšie fyzicky pripravená." Uzávierka oficiálnych predbežných nominácií bude v stredu 31. januára. Lipták načína svoju jubilejnú desiatu sezónu na lavičke.

"Azda budú čo najskôr zdravotne v poriadku Kristína Kučová a Rebecca Šramková. Vízia Fed Cupu je dobrá. Verím, že budeme mať aspoň päť hráčok v prvej stovke a bude z čoho vyberať. Zároveň dúfam, že sa mi podarí zlomiť Domču na čo najviac zápasov," dodal Lipták, ktorý má k dispozícii aj trio Košičaniek - Janu Čepelovú, Viktóriu Kužmovú a Karolínu Schmiedlovú.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.