Lionel Messi sa podrobí ďalším vyšetreniam svalového zranenia, tréner nemá obavy

BARCELONA 29. marca (WebNoviny.sk) - Futbalový útočník FC Barcelona Lionel Messi sa podrobí ďalším vyšetreniam v súvislosti so svalovým zranením, pre ktoré vynechal tohtotýždňový prípravný reprezentačný duel Argentíny proti Španielsku.

Potvrdil to tréner Barcelony Ernesto Valverde.



"Nebudeme sa znepokojovať pre niečo, čo nevieme naisto," povedal Valverde novinárom, cituje ho El Mundo Deportivo.

"Nemyslíme si, že ide o vážnu situáciu, ale na základe výsledkov vyšetrenia urobíme to, čo bude najlepšie riešenie. Nemám obavy, pretože Lionel veľmi dobre vie, že ak je zranený, s čím je to spojené. Momentálne ide o malý prípad a viac nevieme. Veríme, že to bude rýchlo za nami," dodal tréner katalánskeho tímu.





