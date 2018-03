Lintner chystá zápasy Winter Classic pod holým nebom, v Tipsport lige chce aj zahraničné kluby

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - V sezóne 2018/2019 sa v rámci najvyššej slovenskej hokejovej súťaže premiérovo uskutočnia zápasy pod holým nebom. Pôjde o dve stretnutia na jednom štadióne. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner.

Zápasy odohrajú na začiatku februára, dejisko ešte nie je známe. "Mám v hlave premyslený koncept. Som si istý, že o rok na to budeme pripravení a 1. a 3. februára sa môžeme tešiť na slovenské Winter classic. Na lokalite sa ešte pracuje, pretože musíme prihliadať na viacero ukazovateľov. Dôležité sú meteorologické podmienky, pretože takýto zápas vie zničiť dážď, ostatné podmienky by sme zvládli," povedal niekdajší obranca v diskusii pre portál Presilovka.

"Domáci tím nastúpi v oboch zápasoch a bude hrať proti dvom súperom. Bude sa hrať v piatok a v nedeľu. Ak by jeden z tých dní bolo nepriaznivé počasie, chceli by sme byť flexibilní a odohrať to v piatok a sobotu alebo v sobotu a nedeľu. Chceme, aby fanúšik mal čo najväčší zážitok," doplnil.

Inšpiráciou zámorie aj Európa

Lintner čerpal inšpiráciu a informácie zo zámoria i z Európy.

"Peter Bondra mal nejaké povinnosti v rámci organizácie Stadium series vo Washingtone a bolo to zaujímavé. Ja sa však skôr pozerám na európsky rozmer takejto akcie, keďže tunajší trh je úplne iný. Bol som v Brne na Českých hokejových hrách, keď postavili obrovskú arénu a odohrali dva zápasy pod holým nebom. Komunikoval som i s chalanmi, ktorí niečo podobné organizovali v Helsinkách," prezradil Citrón.

Štyridsaťročný funkcionár oznámi všetky konkrétne detaily až po ukončení play-off aktuálneho ročníka. "Dohráme túto sezónu a nájdeme správny čas, keď akciu budeme chcieť prezentovať. Bude to stáť veľa peňazí, našťastie, máme veľmi dobré vzťahy s veľkými partnermi a vďaka tomu môžeme pokračovať v inováciách," povedal.

Ďalšie novinky v Tipsport lige

Zápasy pod holým nebom nemajú byť jedinou novinkou. Lintner by chcel v blízkej budúcnosti rozšíriť elitnú domácu súťaž o zahraničné tímy.

"Spolu s Maďarskom sme zorganizovali Vyšehradský pohár, ktorý bol veľmi úspešný a môžeme teda pokračovať v úvahe o slovenskej súťaži ako o nadnárodnej lige. Zorganizovali sme All star cup s účastníkmi zo štyroch krajín. Aj táto sezóna ukázala, že smerujeme do medzinárodnej spolupráce. Chceme využiť našu exkluzívnu geografickú polohu, keďže sme priamo v strede Európy. Chceme do budúcnosti dospieť k dohodám, aby novými účastníkmi ligy boli aj zahraničné tímy. Nevylučujem, že sa to môže stať už v ďalšej sezóne," uviedol svoju ambíciu Lintner na tlačovej besede pred play-off Tipsport ligy 2017/2018.

"Takýto proces by sa dial postupne, takže kluby zo zahraničia by prichádzali do našej domácej súťaže. Rokovania k tejto téme prebiehajú nepretržite tri roky. Snažím sa túto tému rozvíjať a je to môj osobný cieľ, v ktorom ma podporujú i kolegovia," zavŕšil dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.