Lindsey Vonnová nechce byť sentimentálna, čaká ju posledný olympijský zjazd a chce zlato

ČONGSON 20. februára (WebNoviny.sk) - Američanka Lindsey Vonnová verí, že získa svoju druhú zlatú medailu na zimných olympijských hrách v najrýchlejších pretekoch - v zjazde. Disciplínu vyhrala na ZOH 2010 vo Vancouveri, Hry 2014 v Soči pre zranenie vynechala. Podľa vlastných slov v Kórejskej republike súťaží na svojej poslednej olympiáde.

"Snažím sa nemyslieť na to, že to je môj posledný olympijský zjazd. Iba sa koncentrujem na moment, práve tu a práve teraz. Myslím, že neskôr si uvedomím, ako veľmi som si to užila a ako to urobili pre mňa kolegyne a moji tréneri mimoriadnym," povedala americká zjazdová lyžiarka Lindsey Vonnová pred stredajšími pretekmi.





"Teraz nemôžete byť príliš sentimentálny, pretože ešte musím pretekať. Musím byť stále koncentrovaná. Potom budem spomínať," dodala fenomenálna lyžiarka.

Zdravotne je v úplnom v poriadku. "Všetko je skvelé. Cítim sa fantasticky," povedala s úsmevom a dodala: "Ako 33-ročná!" spolu s Taliankou Federicou Brignoneovou. V posledných dňoch sa však v tréningoch ukazuje veľmi dobre a zostáva hlavnou favoritkou na víťazstvo v zjazde.





