Liga majstrov je vždy ťažká, ale my sme jej šampióni, znie z klubu Real Madrid po žrebe skupinovej fázy

MONAKO 24. augusta (WebNoviny.sk) - Na štvrtkový podvečerný žreb v auditóriu Grimaldi Forum v Monaku rozhodol o zložení skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018, v ktorej si zmerá sily až 32 klubov, reagovali členovia tímov, ako aj samotní hráči.

"Máme, samozrejme, najťažšiu skupinu. Aj v roku 2012 sme však boli v jednej skupine s Realom Madrid a Manchesterom City a...zvládli sme to. Dnes si už nemôžeme vyberať, kvalita je všade obrovská."

"Myslím si, že naše šance na postup zo skupiny sú veľmi dobré."

"Nie sú to mená súperov, ktoré by sme si želali, ale nie sme nešťastní. Budeme bojovať."



"Čakajú nás krásne výzvy. Poďme teda do toho a najmä hrajme s vášňou."

"Niet pochýb o tom, kto je outsiderom tejto skupiny. Budeme čeliť klubom, ktoré patria medzi najlepšie na svete. Naším cieľom bolo preniknúť do skupinovej fázy. Bude ťažké postúpiť ďalej, ale budeme sa snažiť zo všetkých síl. Dáme do toho všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť."

"Liga majstrov je vždy ťažká, ale my sme jej šampióni a nechýba nám motivácia. Nebude to jednoduchá skupina, budeme musieť hrať dobre a v každom dueli vydať zo seba všetko. Desať nevydarených minút vás môže vyjsť draho. V minulosti sme sa už viackrát stretli s Borussiou Dortmund, zakaždým sme to mali náročné. Tottenham v ostatných rokoch ukázal, že je to jeden z najlepších tímov v Premier League. APOEL tiež dokáže spôsobiť mnoho problémov, najmä v domácom prostredí."



"Je to náročný žreb. Dostali sme jednu z najťažších skupín. Favoritmi sú Chelsea a Atlético, ale budeme tvrdo pracovať, aby sme sa dostali na najvyššiu úroveň a zapísali sa do histórie Ligy majstrov."

"Neviem sa dočkať dvoch špeciálnych zápasov proti môjmu bývalému klubu - Atléticu Madrid."

"Naša skupina je veľmi zavádzajúca. Máme skvelý tím a budeme sa snažiť súperiť s ostatnými na najvyššej možnej úrovni. Momentálne pracujeme na príchode nových posíl. Keď sa nám to podarí, oficiálne to zverejníme."

"Aj keď rešpektujem AS Rím a Juventus Turín, Neapol je podľa mňa mužstvo, ktoré hrá najlepší futbal v Taliansku. Tento tím má mimoriadneho trénera a ponúka skvelé veci."

"Bude to vzrušujúca skupina. Stretneme sa s Parížom St. Germain, pričom pre mňa bude skvelé čeliť môjmu niekdajšiemu klubu. Nastúpime proti trom úplne odlišným súperom."

"So žrebom som spokojný. Bayern má veľmi silné mužstvo. Spolu s nami je to jeden z dvojice favoritov tejto skupiny. Som si istý, že aj Anderlecht a Celtic predvedú svoje umenie."

