Lietadlo so 143 pasažiermi muselo núdzovo pristáť, jeden z cestujúcich zverejnil aj video

PHILADELPHIA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Vo Philadelphii v utorok núdzovo pristálo lietadlo spoločnosti Southwest Airlines, ktoré letelo z New Yorku do Dallasu. Dôvodom je podľa agentúry Associated Press porucha jedného z motorov.



Lietadlo so 143 pasažiermi a piatimi členmi posádky pristálo hladko a na televíznych záberoch vidno, ako z neho vystupujú cestujúci. Nie je však zatiaľ jasné, či niekto neutrpel zranenia pri výbuchu, ktorý údajne nastal počas letu.

Marty Martinez, jeden z cestujúcich, zverejnil ešte počas letu na sociálnych sieťach informáciu, že v lietadle "vybuchlo okno" a pripojil aj fotografiu, na ktorej vidno poškodené okno lietadla.





